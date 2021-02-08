1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

FETÖ şirketlerine kayyum kararlarının devamına hükmedildi

İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi, Firari FETÖ sanığı Ali Çelik'in ortağı ve hissedarı olduğu şirketlerin de arasında bulunduğu 5 ayrı şirkete yönelik kayyum kararlarının İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kaldırılmasını usul ve yasaya aykırı olduğu bularak, kayyum kararlarının devamına hükmetti
 08 Şubat 2021 21:29
+Aa- Yazdır
FETÖ şirketlerine kayyum kararlarının devamına hükmedildi

Firari FETÖ sanığı Ali Çelik'in ortağı ve hissedarı olduğu şirketlerin de arasında bulunduğu 5 şirkete yönelik kayyum kararlarının kaldırılması üzerine yapılan itirazı değerlendiren üst mahkeme, itirazları kabul ederek kayyum kararlarının devamına hükmetti.

İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, Azim Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi, Azim Yeminli Mali Müşavirlik ve Denetim LTD Şirketi, Elis Gayrimenkul Sanayi Anonim Şirketi ve Yapı Azim Ortaklık Girişim İşletmesi ile Yapı Yatırım ve Gayrimenkul Anonim Şirketi yönünden verilen kayyum kararlarının kaldırılması yönünde verdiği karara, kayyum şirketlerinin avukatları tarafından itiraz edildi.

İtirazı inceleyen bir üst mahkeme olan İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi kararında, Yapı Yatırım ve Gayrimenkul Anonim Şirketi ve Yapı Azim Ortaklık İşletmesi yönünden şirket sahibi ve işletme ortağı olan Ali Çelik hakkında adı geçen mahkemece bir yargılama yapılmadığı, Çelik'in İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılamasının devam ettiğini bildirildi.

Kararda, Yapı Yatırım ve Gayrimenkul Anonim Şirketi'nin hisselerinin yüzde 99,94'ünün Ali Çelik, binde 2'sinin ise Mustafa Çelik, Hüseyin Çelik ve Hasan Çelik'e, Azim Yeminli Mali Müşavirlik Şirketinin hisselerinin ise yüzde 50'sinin Yusuf Keleş, yüzde 50'sinin de Mahmut Coşkun'a ait olduğu vurgulanırken, bu isimler hakkında soruşturmaların bulunduğu anlatıldı.

Yapı Azim Ortaklık Girişim İşletmesi'nin yüzde 50 hissesinin de yine Ali Çelik'in Yapı Yatırım Şirketi'ne ait olduğunu bilgisine yer verilen kararda, şirket ve girişim işletmesinin hisselerinin tamamının veya bir kısmının başka şahıslara ait olduğu, bu şahıslar hakkında dosya kapsamında yargılama yapılmadığı ifade edildi.

Bu nedenle Yapı Yatırım ve Gayrimenkul Şirketi, Azim Yeminli Mali Müşavirlik Şirketi ve Yapı Azim Ortaklık Girişim İşletmesi hakkında verilen hükmün usul ve yasaya aykırı olduğuna dikkat çekilen kararda, ayrıca Elis Gayrimenkul Şirketi ve Azim Gayrimenkul Yatırım Şirketi hisselerinin tamamının sanık Halit Keleş'e ait olduğu bilgisine yer verildi.

Kararda, söz konusu şirketlere yönelik kayyumluk kararı kaldırılsa da sanık Halit Keleş hakkında dosya kapsamında, "silahlı örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme "suçundan mahkumiyetine karar verildiği, kayyumluk kararının dosya kapsamında yer alan bilgi ve belgeler ile sanık Keleş tarafından gerçekleştirilen ve tespit edilen mali hareketler dikkate alındığında, kararın kesinleşmesini beklemeksizin kaldırılmasının ileride telafisi güç sorunlara neden olacağı vurgulandı.

Halit Keleş'in, Elis Gayrimenkul, Azim Gayrimenkul ve Yapı Azim Ortaklı Girişim İşletmesi'nde farklı tarihlerde sermaye ortağı, yönetim kurulu başkanlığı ve üyeliği ve müdürlük görevlerinde bulunduğunun tespitine yer verilen kararda, "Bahsi geçen şirketler yönünden şirket sahipleri ve ortakları hakkındaki davaya bakacak olan mahkemelerce müsadere davası yönünden ilgililer hakkında dosyalarındaki diğer delillerle birlikte değerlendirilerek karar verilmesinin gerektiği" anlatıldı.

Mahkeme, tüm hususlar nazara alındığında kayyum kararlarının kaldırılmasının usul ve yasaya aykırı olduğu anlaşılarak itirazların kabulüne karar verirken, oy birliğiyle adı geçen 5 şirket yönünden kayyum atama kararlarının aynen devamına ve TMSF'ye yazı yazılmasına oy birliğiyle hükmetti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Tutuklanan öğrenci Beyza Buldağ'ın ifadesi ortaya çıktı
08 Şubat 2021 19:29		 Görüntüler büyük tepki çekmişti... 'Yastık' silah olarak kabul edildi
08 Şubat 2021 17:58
Kayalıktan düşerek karnındaki bebeğiyle ölen kadının eşine iddianame
08 Şubat 2021 15:55		 İzmir'de gözaltına alınan 26 eylemci serbest bırakıldı
07 Şubat 2021 15:25
Özdağ'a saldırı soruşturması tamamlandı
06 Şubat 2021 09:43		 Deniz Kuvvetleri'ndeki kritik projelerin bilgilerini sızdıran 4 kişi tutuklandı
05 Şubat 2021 19:37
Kapatılan Özgür Gündem Davası yeniden başladı
03 Şubat 2021 19:23		 Alaattin Çakıcı hakkında Kılıçdaroğlu'nu 'tehdit' suçlamasıyla iddianame
03 Şubat 2021 14:38
Polisin kafasını telsizle parçalamıştı! İstenen ceza belli oldu
02 Şubat 2021 20:26		 Mersin Büyükşehir Belediyesini yakan itfaiyeci tutuklandı
02 Şubat 2021 18:37
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:29 - FETÖ şirketlerine kayyum kararlarının devamına hükmedildi21:27 - 800 bin belediye personeline afetlere karşı eğitim verilecek21:11 - Bilim Kurulu Üyesi: Aşıyı yaptırınca rehavete kapılmayın21:03 - Van'da belediye ekiplerine çirkin saldırıya 3 tutuklama21:02 - Kadıköy'de gözaltına alınan 33 kişi adliyeye sevk edildi20:58 - Kadın doktora orakla saldıran şüpheli serbest bırakıldı
20:52 - Ordu Valisi: Cenazelere gitmeyin, Fatiha'yı uzaktan okuyun20:49 - Koronavirüste ezber bozan araştırma! Şiddetini düşürüyor20:40 - İBB'de kadrolaşma iddiaları meclis toplantısında tartışıldı20:38 - Gaziantep'te sağlık çalışanlarına saldırıya ilişkin 4 gözaltı20:37 - Tunceli'de, izinsiz 'Boğaziçi' eylemi gerginliği20:04 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü
19:58 - Mehtap öğretmen, 'öğretmen yazarlara' öncü oldu19:56 - İYİ Parti'de Aytun Çıray rahatsızlığı!19:51 - Ocakta en fazla reel getiri BIST 100 endeksinde oldu19:50 - BES 12,6 milyon katılımcıya ulaştı19:39 - 'Doğu'nun Ihlara Vadisi' kışın tüm güzelliklerini yansıtıyor
19:38 - Pamukkale son 21 yılın en sakin dönemini yaşıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Twitter'ın, Bakan Soylu'nun "4 LGBT sapkını" ifadesini içeren paylaşımını sansürlemesini nasıl buluyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İçişleri Bakanlığı, 1.772 kişilik alımda, oluşan KPSS taban puanlarını açıkladı
Erdoğan: Çarşamba günü bazı güzellikler açıklayacağım
'Omurilik sarımsağı' cevabıyla gündem olan doktordan açıklama
Yoğun kar yağışı kapıda! Esas kış şimdi başlıyor
Mutant virüs o ilde de görüldü, 6 kişi karantinaya alındı
WhatsApp mesajıyla rüşvet alan hastane müdürü görevden alındı
'Kısa vadede, tüm sınıflar için yüz yüze eğitim mümkün değil'
8 Şubat 2021 tarihli atama kararı yayımlandı
Koronadan 12 ölümün olduğu bakım merkezinden açıklama
Yapılan son ankette Deva ve Gelecek Partisi'ne şok!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
06.02.2021 fenerbahçe vs galatasaray maçı 6
dirani 1
15 temmuz'u fetö yapmadı 1
ateist 1
çaşıt 1
Hz.Muhammed 2
gel beraber mesut olalım 4
kedi dili 2
deli horon 1
bıldır 2
SON İLANLAR
Kayseri Sarız SYDV personel alacak
Bingöl Üniversitesi 9 işçi alacak
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Antalya Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 12 engelli personel alacak
Yalova Yebeltaş Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla Ula Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Kütahya Belde Mühendislik İnşaat 30 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam