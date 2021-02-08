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DSÖ'den korkutan AstraZeneca açıklaması: Etkisi minimum!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Oxford-AstraZeneca aşısının korona virüsün Güney Afrika'da tespit edilen mutasyonu üzerinde minimum düzeyde etkili olduğunu açıkladı. Güney Afrika, Oxford-AstraZeneca aşısının ülkede hakim yeni koronavirüs varyantı karşısında etkinliği konusunda yapılan bir çalışmadan "hayalkırıklığı yaratan" sonuçlar alınması üzerine, bu aşıyı yapmayı durdurdu.
 08 Şubat 2021 22:26
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DSÖ'den korkutan AstraZeneca açıklaması: Etkisi minimum!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Oxford-AstraZeneca aşısının korona virüsün Güney Afrika'da tespit edilen mutasyonu üzerinde minimum düzeyde etkili olduğunu açıkladı.

DSÖ Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus düzenlediği basın toplantısında, Oxford-AstraZeneca aşısının korona virüsün Güney Afrika'da tespit edilen türü üzerinde minimum düzeyde etkili olduğunu açıkladı. Korona virüsün yeni mutasyonlarının ortaya çıkmasının aşıların bu mutasyonlar üzerindeki potansiyel etkisi hakkında soruları gündeme getirdiğini vurgulayan Ghebreyesus, "Virüslerin mutasyona uğrayabildiğini biliyoruz ve etkili kalmaları için aşıları uyarlamaya hazır olmamız gerektiğini biliyoruz. Dün Güney Afrika, Oxford-AstraZeneca aşısının piyasaya sürülmesini geçici olarak ertelediğini açıkladı. Yapılan çalışmaya göre Oxford-AstraZeneca aşısı Güney Afrika'da görülen korona virüs mutasyonuna minimum düzeyde etki gösteriyor" dedi.

Kongo'da ebola alarmı

Ghebreyesus, dün Kongo'nun Butembo kenti yakınlarında yeni bir ebola vakası tespit edildiğini de bildirdi. Şimdiye kadar başka bir vakanın tespit edilmediğini belirten Ghebreyesus, "DSÖ, gerektiğinde destek sağlamak için hızlı bir yanıt ekibi gönderdi" dedi.

Bölgeye aşıların gönderildiğini vurgulayan Ghebreyesus, "Aşılamanın bir an önce başlayacağını umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Güney Afrika, Oxford-AstraZeneca aşısının ülkede hakim yeni koronavirüs varyantı karşısında etkinliği konusunda yapılan bir çalışmadan "hayalkırıklığı yaratan" sonuçlar alınması üzerine, bu aşıyı yapmayı durdurdu.

Bilim insanları, yeni varyantın Güney Afrika'daki Covid-19 vakalarının yüzde 90'ını oluşturduğunu söylüyor.

2 binden fazla kişiyle yapılan çalışmada, AstraZeneca aşısının hafif ve orta şiddetteki vakalara karşı "minimal koruma" sağladığı tespit edildi.
İhlas Haber Ajansı
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