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Bu köyde her evin altında yüzlerce yıllık atölye var

Bursa'da dağ köyünde her evin altında yüzlerce yıllık tezgahlarda kumaş üretilip oyuncak bebek yapılıyor.
 08 Şubat 2021 22:36
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Bursa'da dağ köyünde her evin altında yüzlerce yıllık tezgahlarda kumaş üretilip oyuncak bebek yapılıyor.

Keles ilçesinin Sorgun köyünde köyün kadınları 200 yıllık ninelerinden kalma tezgahlarda kumaş üretip yel bebekler üretiyor. Köylü kadınlar bebekleri bu kumaşlarla giydirip Türkiye'nin her yerine gönderiyo.

Atalarının giydiği kıyafetlerin minyatürlerini üretip bebeklere giydiren köylü kadınlar, bu sayede Yörük kıyafetlerini yaşatıyorlar. Kadınlar, yöresel bebekleri 100 ila 250 lira arasında değişen fiyatlarla satarak aile bütçelerine katkı sağlıyor. Köyde yaşlısı genci her kadın bu tezgahların başına geçip bebek kıyafeti imal ediyor.

Köylerinde atalarının giydiği kıyafetleri yaptıkları bebeklere giydirdiklerini eden kadınlar, "Biz ninelerimizden kalan tezgahlarda yünden kumaş üretiyoruz. Bu kumaşlarla yöremizin kıyafetlerini bebeklere giydiriyoruz. Köyde her evin altında tezgah var. Burada kadınlar ürettikleri kumaşlarla yöresel Sorgun bebeği üretiyorlar. Bu bebekler çok rağbet örüyor. Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz. Bebekleri 100 ila 250 lira arasında değişen fiyatlarla satıyoruz" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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