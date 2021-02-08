Nusret yine olay oldu: Bu görüntüsü tepki topladı

Geçtiğimiz haftalarda paylaştığı pirzola videosu ile tepkilerin hedefi olan ünlü etçi Nusret Gökçe, gündem olan videolarına bir yenisini ekledi. Nusret, bu kez köfte yapma şekliyle çok konuşuldu.

TEPKİ ÇEKTİ

Tuz serpme hareketiyle ünü dünyaya yayılan Nusret Gökçe, her paylaşımıyla sosyal medyada olay oluyor. Geçtiğimiz haftalarda paylaştığı pirzola videosu ile tepkilerin hedefi olan ünlü etçi Nusret Gökçe, şimdi de köfte yaparken bir videosunu paylaştı.