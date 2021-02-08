1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Alkollü sürücü ambulansa arkadan çarptı: 2 yaralı

Düzce'nin Beyköy beldesinde, alkollü sürücünün kullandığı hafif ticari aracın hasta taşıyan ambulansa çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
 08 Şubat 2021 22:44
+Aa- Yazdır
Alkollü sürücü ambulansa arkadan çarptı: 2 yaralı

Düzce'nin Beyköy beldesinde, alkollü sürücünün kullandığı hafif ticari aracın hasta taşıyan ambulansa çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Düzce-Beyköy yolunda alkollü olduğu belirlenen H.V. idaresindeki 81 AAJ 055 plakalı hafif ticari araç, aynı yönde ilerleyen ve hasta taşıyan Kenan Alemdar idaresindeki 81 FN 941 plakalı ambulansa arkadan çarptı.

Kazada, hafif ticari araçta bulunan Muhammet Hatipoğlu ve Muhammet Efe Altundal yaralandı.

Kazanın etkisi ile ambulansta bulunan acil tıp teknisyeni Dudu Güneş gözyaşlarına hakim olamadı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulanstaki hasta ile yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, hafif ticari araçta yaptıkları aramada tespit edilen bir tabanca ile alkol şişelerine el koydu.

Hafif ticari aracın sürücüsü ile aynı araçta bulunan Hatipoğlu ve Altundal hakkında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri için tutanak tanzim edildi.

Düzce İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz olay yerine gelerek kaza hakkında bilgi aldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Aynı yöntemle 2 kere dolandırıcıların tuzağına düştü
08 Şubat 2021 23:39		 Özlem Zengin'i taciz etti, sonra da 'tanımıyorum' dedi
08 Şubat 2021 22:44
Kadın doktora orakla saldıran şüpheli serbest bırakıldı
08 Şubat 2021 20:58		 Gaziantep'te sağlık çalışanlarına saldırıya ilişkin 4 gözaltı
08 Şubat 2021 20:38
Tunceli'de, izinsiz 'Boğaziçi' eylemi gerginliği
08 Şubat 2021 20:37		 Arazide yakılan ateş 30'a yakın aracı kül etti
08 Şubat 2021 18:05
Çöp konteynerinde bulunan bebeğin annesi ile anneannesine adli kontrol
08 Şubat 2021 17:54		 Silahlı soyguncuyu 'demo' bilezikle kandırdı
08 Şubat 2021 17:50
İzmir'de çarşaflı kadına saldırının görüntüleri ortaya çıktı
08 Şubat 2021 17:29		 Adıyaman'da 6 kişinin öldüğü kavgayla ilgili 5 tutuklama
08 Şubat 2021 16:17
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:39 - Aynı yöntemle 2 kere dolandırıcıların tuzağına düştü23:26 - Sigarayı bırakan çalışanlarına yıllık 12 bin lira ikramiye veriyor23:24 - Çorum'un ilk ve tek kadın trafik polisi görev başında23:20 - FETÖ'den çakma belgeli algı operasyonu!22:50 - Nusret yine olay oldu: Bu görüntüsü tepki topladı22:44 - Alkollü sürücü ambulansa arkadan çarptı: 2 yaralı
22:44 - Özlem Zengin'i taciz etti, sonra da 'tanımıyorum' dedi22:43 - Türk ve Katar kuvvetleri arasındaki askeri tatbikat sona erdi22:36 - Bu köyde her evin altında yüzlerce yıllık atölye var22:30 - Gurbetçiler turizm sektörünün kurtarıcısı oldu22:26 - DSÖ'den korkutan AstraZeneca açıklaması: Etkisi minimum!22:13 - SBB, 2021 yılı atama izin sayılarına dair resmi yazıyı yayımladı
22:06 - İstanbul'da fırtına etkili oluyor22:02 - Başkan Sayan, 2 bin kişiyle Diyarbakır'a yürüyecek21:56 - 'Boğaziçi'ndeyken İslami camiayı deşifre etmemi istediler'21:52 - 'Karadeniz'in Zeugması'ndaki 'tesseralar' restore ediliyor21:29 - FETÖ şirketlerine kayyum kararlarının devamına hükmedildi
21:27 - 800 bin belediye personeline afetlere karşı eğitim verilecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Twitter'ın, Bakan Soylu'nun "4 LGBT sapkını" ifadesini içeren paylaşımını sansürlemesini nasıl buluyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İçişleri Bakanlığı, 1.772 kişilik alımda, oluşan KPSS taban puanlarını açıkladı
Erdoğan: Çarşamba günü bazı güzellikler açıklayacağım
'Omurilik sarımsağı' cevabıyla gündem olan doktordan açıklama
Yoğun kar yağışı kapıda! Esas kış şimdi başlıyor
SBB, 2021 yılı atama izin sayılarına dair resmi yazıyı yayımladı
Mutant virüs o ilde de görüldü, 6 kişi karantinaya alındı
WhatsApp mesajıyla rüşvet alan hastane müdürü görevden alındı
'Kısa vadede, tüm sınıflar için yüz yüze eğitim mümkün değil'
8 Şubat 2021 tarihli atama kararı yayımlandı
Koronadan 12 ölümün olduğu bakım merkezinden açıklama
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Rambo Okan'ın Abdurrahim Albayrak'a saldırdırması 2
işlemci 2
kedi dili 2
su 5
Ünlülerin isimlerinin okunuşu 2
evren pulu 1
Tamarillo 1
çöl kraliçesi 1
herşeyi bildiğini zanneden kişi 1
türk lirasının değerlenmesi 4
SON İLANLAR
Kayseri Sarız SYDV personel alacak
Bingöl Üniversitesi 9 işçi alacak
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Antalya Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 12 engelli personel alacak
Yalova Yebeltaş Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla Ula Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Kütahya Belde Mühendislik İnşaat 30 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam