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Özlem Zengin'i taciz etti, sonra da 'tanımıyorum' dedi

AK Partili Özlem Zengin, sosyal medyadan kendisine evlilik teklif eden kişi ve teklifi paylaşan gazeteci hakkında dava açılmasıyla ilgili yapılan haberlere "İğrenç bir üslup ile yapılan tacizi nasıl da magazinleştirerek, medeni bir teklifmiş formunda haber yapıyorlar havsalam almıyor" diyerek tepki gösterdi.
 08 Şubat 2021 22:44
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Özlem Zengin'i taciz etti, sonra da 'tanımıyorum' dedi

AK Parti Tokat Milletvekili ve Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Facebook hesabında kendisine ait bir fotoğrafın altına evlenme teklif eden kişi ve bunu paylaşan gazeteciye 'cinsel taciz' davası açılmasıyla ilgili olarak çıkan haberlere tepki gösterdi. Zengin, ''Sabah akşam kadına taciz diye bağıranlar iğrenç bir üslup ile yapılan tacizi nasıl da magazinleştirerek, medeni bir teklifmiş formunda haber yapıyorlar havsalam almıyor!'' ifadesini kullandı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde yaşayan Osman Dereli, Özlem Zengin'in fotoğrafın altına "Mutlu akşamlar Özlem Hanım. İster özelim ol, ister helalim ol, ikisine de varım. Ancak ilişkinin günahı senin, helal olursa sevabı ikimizin. Tercih senin. Sevgiler mutluluklar dilerim" diye yazarak adres ve telefon bilgilerini verdi.

Tokat'ta gazetecilik yapan Kemal Vanlı da Dereli'nin yorumunun altına, "Ben niyetinizi Sayın Vekilimize iletiyorum. Gerisi nasip artık" diye yazdı. Ardından da kendi sosyal medya hesabında "Hayat sürprizlerle dolu" diyerek Dereli'nin mesajını paylaştı.

Bunun ardından da geçtiğimiz Eylül ayında yaşanan olay nedeniyle Milletvekili Zengin, her iki kişi hakkında suç duyurusunda bulunmuş ve Savcılık, Vanlı ile Dereli hakkında cinsel taciz suçundan dava açmıştı.

Osman Dereli 'tanımıyorum' numarası yaptı
Osman Dereli, Özlem Zengin'i tanımadığını ileri sürerek "Ne iş yaptığını bilmiyorum. Fotoğrafları sosyal medyada sürekli karşıma çıkıyordu. Kendisini beğendim. Bekar olduğu için iyi niyetli olarak evlenme teklif etmek istedim. Milletvekili olduğunu bilmiyordum. Ahlaksız bir teklifte bulunmak amacıyla yazmadım" diyerek pişman olduğunu söyledi.

Memurlar.Net
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