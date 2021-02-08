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FETÖ'den çakma belgeli algı operasyonu!

Terör örgütü FETÖ ile hacker grubu Anonymous işbirliğiyle Alman Deutsche Bank'a ait olduğu iddia edilen bazı belgelerle Berat Albayrak hedef alındı. Belgelerin amatörce hazırlanan sahte belgeler olduğu ortaya çıktı.
 08 Şubat 2021 23:20
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FETÖ'den çakma belgeli algı operasyonu!

FETÖ'nün hazırladığı çakma belge, Anonymous'un 6,8 milyon takipçisi olan Twitter hesabından paylaşıldı. Algı çetesi, Almanya'nın en büyük bankası olan Deutsche Bank'ın logosunu kullanmak suretiyle sahte bir belge hazırladı. Sözde belge, Millview Corp. isimli bir şirket ile MRT Finance&Investment Inc. şirketi arasındaki sözde alacak-verecek konusunu teminat altına alıyor.

Anonymous çetesinin paylaştığı bu belgeler sahte çıktı...

HEPSİ YALAN

Anonymous, sözde 14 milyar euroluk teminatın Ziraat Bankası'na havale edildiğini ve paranın 6 Ekim 2021 tarihine kadar blokeli olduğunu yazan belgeyi "gerçek" diye paylaştı. FETÖ'nün emrinde olan Anonymous, ikinci bir paylaşımında da yalanını sürdürdü.

Anonymous çetesinin paylaştığı bu belgeler sahte çıktı...

SABAH ORTAYA ÇIKARTTI: BELGELER SAHTE

Ancak SABAH Avrupa, Almanya'nın en büyük bankası olan Deutsche Bank'a ilettiği belgelerin gerçek olup olmadığını sordu. Bankadan SABAH'a yapılan resmi açıklamada, "Verdiğiniz bilgi için çok teşekkür ederiz. Bu bilgiyi kontrol ettik: Bu belgeler sahte. Bunlar Deutsche Bank'a ait değil" denildi. Sözcü, "Arada sırada bazı kişiler veya çevreler böyle sahte belgeleri piyasaya sürüyorlar. Bunlar kesinlikle sahte" dedi.

İsmail Erel

Sabah
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