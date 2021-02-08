FETÖ'den çakma belgeli algı operasyonu!
|08 Şubat 2021 23:20
|+Aa- Yazdır
FETÖ'nün hazırladığı çakma belge, Anonymous'un 6,8 milyon takipçisi olan Twitter hesabından paylaşıldı. Algı çetesi, Almanya'nın en büyük bankası olan Deutsche Bank'ın logosunu kullanmak suretiyle sahte bir belge hazırladı. Sözde belge, Millview Corp. isimli bir şirket ile MRT Finance&Investment Inc. şirketi arasındaki sözde alacak-verecek konusunu teminat altına alıyor.
Anonymous çetesinin paylaştığı bu belgeler sahte çıktı...
HEPSİ YALAN
Anonymous, sözde 14 milyar euroluk teminatın Ziraat Bankası'na havale edildiğini ve paranın 6 Ekim 2021 tarihine kadar blokeli olduğunu yazan belgeyi "gerçek" diye paylaştı. FETÖ'nün emrinde olan Anonymous, ikinci bir paylaşımında da yalanını sürdürdü.
Anonymous çetesinin paylaştığı bu belgeler sahte çıktı...
SABAH ORTAYA ÇIKARTTI: BELGELER SAHTE
Ancak SABAH Avrupa, Almanya'nın en büyük bankası olan Deutsche Bank'a ilettiği belgelerin gerçek olup olmadığını sordu. Bankadan SABAH'a yapılan resmi açıklamada, "Verdiğiniz bilgi için çok teşekkür ederiz. Bu bilgiyi kontrol ettik: Bu belgeler sahte. Bunlar Deutsche Bank'a ait değil" denildi. Sözcü, "Arada sırada bazı kişiler veya çevreler böyle sahte belgeleri piyasaya sürüyorlar. Bunlar kesinlikle sahte" dedi.
İsmail Erel
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|'Ebu Hanzala' kod adlı Halis Bayancuk'a 12 yıl 6 ay hapis cezası
08 Şubat 2021 18:59
|Bitlis ve İstanbul'da PKK'dan 5 tutuklama
08 Şubat 2021 18:52
|Denizli'deki FETÖ operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
08 Şubat 2021 17:21
|Samsun merkezli FETÖ operasyonunda 10 kişiye adli kontrol
08 Şubat 2021 16:56
|Sosyal medyadan terör örgütü propagandasına 39 gözaltı
08 Şubat 2021 16:34
|Malatya'da 3 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
08 Şubat 2021 15:48
|Malatya merkezli FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
08 Şubat 2021 15:14
|Şırnak'ta terör operasyonları: 3 tutuklama
08 Şubat 2021 12:55
|Eskişehir'de yeniden yargılanan FETÖ sanığı çifte hapis cezası
08 Şubat 2021 12:10
|1670 personelin katılımıyla 'Eren-8 Amanoslar Operasyonu' gerçekleştirildi
08 Şubat 2021 09:25