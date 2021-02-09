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9 Şubat 2021'den önemli gündem başlıkları

9 Şubat 2021'den önemli gündem başlıkları
 09 Şubat 2021 00:04
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9 Şubat 2021'den önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye Uzay Ajansı tarafından hazırlanan "Milli Uzay Ajansı" Tanıtım Toplantısına katılacak.

- Şentop, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen İrfan Fidan'ın And İçme Töreni'ne iştirak edecek.

(Ankara/19.00/11.30)

2- CHP, MHP ve İYİ Parti'nin Meclis grup toplantıları düzenlenecek.

(TBMM/13.30/10.45/09.45)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Güdül, Nallıhan, Beypazarı ve Ayaş ilçelerinde temaslarda bulunacak.

(Ankara/10.00/18.00)

2- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bingöl Valiliği, Belediye ve Karşıyaka Spor Salonu'nu ziyaret edecek. Bakan Kasapoğlu, AK Parti İl Gençlik Kongresi'ne katılacak, Haserek Kayak Merkezi'nde incelemelerde bulunacak.

(Bingöl/10.45/11.30/12.00/13.00/14.30)

3- TBMM Genel Kurulunda, gündemdeki uluslararası anlaşmaların uygun bulunduğuna ilişkin kanun teklifleri görüşülecek.

(TBMM/15.00)

EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü Denetim Araçları Teslim Töreni'ne katılacak.

(Ankara/11.00)

2- TÜİK, Aralık 2020 dönemi hayvansal üretim istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 yıl vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temaslarda bulunmak üzere Kuveyt'e gidecek.

2- Myanmar'da askeri darbeye yönelik uluslararası tepkiler ve protesto gösterileri takip edilecek.

(Kuala Lumpur/Ankara)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final mücadelesi Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçıyla başlayacak.

(İstanbul/20.45)

2- ING Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftası Pınar Karşıyaka-Türk Telekom, Büyükçekmece Basketbol-Anadolu Efes, HDI Sigorta Afyon Belediyespor-Bahçeşehir Koleji maçlarıyla başlayacak.

(İzmir/İstanbul/17.00/Afyonkarahisar/19.30)

3- Galatasaray Futbol A Takımı'nın yeni transferlerinin imza töreni, kulüp başkanı Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu üyelerinin katılımı ile Türk Telekom Stadı'nda yapılacak.

(İstanbul/14.00)

4- Beşiktaş Kulübünün "Bırakmam Seni" bağış kampanyası kapsamında hazırlanan "Büyük Beşiktaş'ın Gücünü Tüm Dünyaya Göster" temalı dijital projenin tanıtımı Vodafone Park'ta Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, yöneticiler ve futbolcuların katılacağı basın toplantısıyla gerçekleştirilecek.

(İstanbul/15.00)

5- Beşiktaş Aygaz, Hentbol EHF Erkekler Avrupa Ligi C Grubu'ndaki 6. maçında deplasmanda Almanya'nın Magdeburg takımıyla karşılaşacak.

(Magdeburg/22.45)

6- Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık, ana tablo maçlarıyla devam edecek.

***

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