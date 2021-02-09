HSK'nın hakim ve savcı terfilerine dair kararı yayımlandı
Hakimler ve Savcılar Kurulunun yeniden inceleme ve itiraz üzerine derece yükselmelerinde değişiklik yapılan hakim ve savcılara dair kararı, Resmi Gazetede yayımlandı
|09 Şubat 2021 00:57
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Hakimler ve Savcılar Kurulunun yeniden inceleme ve itiraz üzerine derece yükselmelerinde değişiklik yapılan hakim ve savcılara dair kararı, 9 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı. Tıklayınız.
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