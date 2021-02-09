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HSK'nın hakim ve savcı terfilerine dair kararı yayımlandı

Hakimler ve Savcılar Kurulunun yeniden inceleme ve itiraz üzerine derece yükselmelerinde değişiklik yapılan hakim ve savcılara dair kararı, Resmi Gazetede yayımlandı
 09 Şubat 2021 00:57
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HSK'nın hakim ve savcı terfilerine dair kararı yayımlandı

Hakimler ve Savcılar Kurulunun yeniden inceleme ve itiraz üzerine derece yükselmelerinde değişiklik yapılan hakim ve savcılara dair kararı, 9 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı. Tıklayınız.
Memurlar.Net
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