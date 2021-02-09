Marketlerde meyve sebze satışına yeni düzenleme
|09 Şubat 2021 01:17
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Marketlerde sebze meyve satışına yeni düzenleme geliyor.
TRT Haber'in bildirdiğine göre Ticaret Bakanlığı, meyve ve sebzelerin ambalajlanma, depolama ve taşınmasına yönelik taslağı hazırladı, sektörün görüşüne açtı.
Bazı sebze ve meyveler seçilemeyecek
Taslağın hayata geçmesiyle sebze ve meyvelerin bazıları açık alanlarda satılamayacak.
Düzenlemeyle birlikte tüketici sebze ve meyveleri seçemeyecek. Bu meyveler marketlerde oluşturulacak özel kapalı alanlarda satılacak.
Zayiatın önüne geçilecek
Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, yeni uygulama ile hem zayiatın önüne geçileceğini hem de tüketicinin daha kaliteli ürün tüketeceğini söyledi.
Düzenleme kapsamında ahududu, böğürtlen, dut, mango, şeftali, mantar gibi sebze ve meyveler bulunacak.
Karpuz, kavun, kestane, mısır, nohut, muz, soğan, patates gibi ürünler açıkta satılmaya devam edecek.
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