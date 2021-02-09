Akdeniz'de, 15 metre uzunluğunda balina görüntüledi.
Adana'nın Karataş ilçesi açıklarında avlanmak için denize açılan balıkçılar, yaklaşık 15 metre uzunluğunda bir balina görüntüledi.
|09 Şubat 2021 01:19
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Adana'nın Karataş ilçesi açıklarında yaklaşık 15 metre uzunluğunda bir oluklu balina görüntülendi. Teknede bulunan Fatih Kaymaz, cep telefonuyla balinayı kaydetmeye başladı.
Yaklaşık 2 dakika boyunca tekneyle birlikte yüzen balina daha sonra gözden kayboldu. Bu sırada teknedeki balıkçıların 'Tekneye vurmasın deler' sözleri dikkat çekti.
Görüntüyü İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesin'deki bir öğretim üyesine gönderen Kaymaz, balinanın normalde Akdeniz'de yaşamadığını ve yolunu kaybederek buraya geldiğini, Akdeniz'de görülen yedinci oluklu balina olduğunu öğrendi.
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