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SpaceX aracı ile uzaya fırlatılan astronotlar 'uzayda kalma' rekoru kırdı

Amerika Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 2020 yılı kasım ayında SpaceX'e ait Falcon 9 roketi ile uzaya gönderdiği astronotların 'ABD topraklarından uzaya gidip en uzun kalma' rekoru kırdığını belirtti.
 09 Şubat 2021 01:57
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SpaceX aracı ile uzaya fırlatılan astronotlar 'uzayda kalma' rekoru kırdı

Amerika Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 2020 yılı kasım ayında SpaceX'e ait Falcon 9 roketi ile uzaya gönderdiği astronotların 'ABD topraklarından uzaya gidip en uzun kalma' rekoru kırdığını belirtti.

NASA'dan yapılan açıklamada, Crew-1 adı verilen 4 astronotun, Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatıldığı 16 Kasım 2020'den bu yana Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) geçirdikleri 85 gün ile rekor kırdıkları kaydedildi.

Daha önceki rekorun 8 Şubat 1974'de ABD topraklarından uzaya gönderilen ve 84 gün uzayda kalan Skylab-4 ekibine ait olduğu bildirildi.

NASA, Amerikan roket, uydu ve uzay mekiği üreticisi SpaceX'e ait Dragon uzay aracı ile Crew-1 adlı 4 kişilik astronot grubunu 16 Kasım 2020'de Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden uzaya göndermişti.

NASA'dan astronotlar Mike Hopkins, Victor Glover ve Shannon Walker ile Japonya Uzay Araştırma Ajansından (JAXA) Soichi Noguchi'nin bilimsel araştırmalar yapmak için ISS'de 6 ay kalacağı belirtilmişti.

Crew-1'in uzaya gönderilişine, ABD'nin uzay mekiği uçuşlarını 2011'de durdurmasının ardından ülke toprakları içinden yapılan ilk fırlatılış olması nedeniyle özel ilgi gösterilmişti.

ABD, 2011'de Crew-1'in fırlatılışına kadar NASA astronotlarını Ruslara ait Soyuz uzay aracı ile ISS'e gönderiyordu.
Anadolu Ajansı
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