SpaceX aracı ile uzaya fırlatılan astronotlar 'uzayda kalma' rekoru kırdı
|09 Şubat 2021 01:57
|+Aa- Yazdır
Amerika Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 2020 yılı kasım ayında SpaceX'e ait Falcon 9 roketi ile uzaya gönderdiği astronotların 'ABD topraklarından uzaya gidip en uzun kalma' rekoru kırdığını belirtti.
NASA'dan yapılan açıklamada, Crew-1 adı verilen 4 astronotun, Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatıldığı 16 Kasım 2020'den bu yana Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) geçirdikleri 85 gün ile rekor kırdıkları kaydedildi.
Daha önceki rekorun 8 Şubat 1974'de ABD topraklarından uzaya gönderilen ve 84 gün uzayda kalan Skylab-4 ekibine ait olduğu bildirildi.
NASA, Amerikan roket, uydu ve uzay mekiği üreticisi SpaceX'e ait Dragon uzay aracı ile Crew-1 adlı 4 kişilik astronot grubunu 16 Kasım 2020'de Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden uzaya göndermişti.
NASA'dan astronotlar Mike Hopkins, Victor Glover ve Shannon Walker ile Japonya Uzay Araştırma Ajansından (JAXA) Soichi Noguchi'nin bilimsel araştırmalar yapmak için ISS'de 6 ay kalacağı belirtilmişti.
Crew-1'in uzaya gönderilişine, ABD'nin uzay mekiği uçuşlarını 2011'de durdurmasının ardından ülke toprakları içinden yapılan ilk fırlatılış olması nedeniyle özel ilgi gösterilmişti.
ABD, 2011'de Crew-1'in fırlatılışına kadar NASA astronotlarını Ruslara ait Soyuz uzay aracı ile ISS'e gönderiyordu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Akdeniz'de, 15 metre uzunluğunda balina görüntüledi.
09 Şubat 2021 01:19
|'Pandemi, dijital bağımlılığı artırdı'
08 Şubat 2021 23:53
|Sigarayı bırakan çalışanlarına yıllık 12 bin lira ikramiye veriyor
08 Şubat 2021 23:26
|Bilim Kurulu Üyesi: Aşıyı yaptırınca rehavete kapılmayın
08 Şubat 2021 21:11
|Koronavirüste ezber bozan araştırma! Şiddetini düşürüyor
08 Şubat 2021 20:49
|Gönüllü gençler köy okullarını yüz yüze eğitime hazırlıyor
08 Şubat 2021 19:27
|İstanbul'da kalabalık yerlerde tedbirlere uyulmadığı görüldü
08 Şubat 2021 19:22
|Korona ölümlerinde sigara içenlerin oranı yüksek
08 Şubat 2021 18:02
|KKTC'de mutasyona uğramış virüs tespit edildi
08 Şubat 2021 17:41
|Belediye Başkan Yardımcısı koronavirüs kurbanı
08 Şubat 2021 17:05