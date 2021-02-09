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İstanbul için tarih verildi: Kar geliyor

Yeni haftada hava nasıl olacak İstanbul'a yeniden kar mı geliyor sorusu merak ediliyor. Hava sıcaklıklarında cuma gününden itibaren düşüş yaşanacak. 14 Şubat pazar günü İstanbul ve Marmara Bölgesi'nin tamamında kar yağışı bekleniyor...
 09 Şubat 2021 03:30
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İstanbul için tarih verildi: Kar geliyor

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmeye göre, mevsim normallerinin üzerinde giden sıcaklıklar cuma gününden itibaren 10 derece düşecek. Yurt genelinde büyük oranda etkili olacak soğuk havanın kar yağışını da beraberinde getireceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Hava sıcaklıklarının cuma gününe kadar mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyredeceği, cuma günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak hafta sonunda kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarına, yer yer altına düşeceği tahmin ediliyor" denildi.

Salı günü kıyı bölgeleri ve Doğu Anadolu'da sağanak yağış bekleniyor. Fakat hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek hatta Karadeniz'de hava sıcaklığı 25 dereceye kadar çıkıyor.

Çarşamba günü ise yurt genelinde sağanak yağış etkili olacak. Başta İstanbul olmak üzere birçok ilde sağanak yağış bekleniyor. İzmir, Muğla, Antalya, Adana, Hatay, Şanlıurfa, Osmaniye, Gaziantep ve Kilis'te yoğun sağanak yağış görülecek.

Perşembe günü sağanak yağış yurdu kıyı kesimler hariç terk ediyor. İstanbul'da bulutlu bir hava Ankara'da ise güneşli bir hava etkili olacak.

Perşembe günü kıyı kesimlerinde etkili olan sağanak yağış cuma günü yurdun büyük bölümüne yayılıyor. Cuma gününden itibaren hava sıcaklıkları düşmeye başlayacak.

Cumartesi günü ise Düzce, Zonguldak, Bartın, Gümüşhane ve Bayburt'ta kar bekleniyor.

14 Şubat'ta sulu kar bekleniyor

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, "Asıl kış şimdi başlıyor. Bu 10 günlük sürede yağış almadığımız zamanlarda kuru soğuk, yağış olduğu zamanlarda da kar yağışı göreceğiz" ifadesini kullandı. Çalışkan, "Henüz nereye, ne kadar yağacağı belli olmasa da, şu anki tahminlere göre; 14 Şubat'ta Karadeniz Bölgesi, Marmara Bölgesi'nin yüksek bölgelerinde ve yurdun iç kesimlerinde kar yağışı yoğun olacak gibi görünüyor" dedi.

Soğuk hava kaldığı sürece sık sık kar yağışları görülebileceğini belirten Çalışkan, "İstanbul bu uzun soluklu soğuk havalarda kar yağışını görecek. 14 Şubat sulu kar, 16'sında da kar yağışı tahmin ediliyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 9-15 Şubat haftalık hava tahmini ise şu şekilde yer aldı:

Hava sıcaklıklarının Cuma gününe kadar mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyredeceği, Cuma günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak hafta sonunda kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarına yer yer altına düşeceği tahmin ediliyor.
Anadolu Ajansı
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