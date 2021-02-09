1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Sigarayı Bırakma Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
 09 Şubat 2021 04:33
+Aa- Yazdır
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Sigarayı Bırakma Günü mesajı

Oktay, Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Sigara, bağımlılıkla yakın akraba, Kovid-19 ile dost, sağlığınıza ise düşmandır. 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü bu bağımlılıktan kurtulduğunuz gün olsun." ifadelerini kullandı.

Oktay, sigara bağımlılığının oluşturduğu zararlarla ilgili bir grafiğe de yer verdi.

Grafikte yer alan bilgilere göre, her yıl yaklaşık 8 milyon kişi tütün ürünü kullanımına bağlı sebeplerle hayatını kaybediyor.

Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de en yaygın kullanılan bağımlılık yapıcı madde olan tütün ürünleri, sağlık, ekonomik, sosyal ve çevre sorunları başta olmak üzere birçok soruna sebebiyet veriyor.

Yapılan bilimsel çalışmalar, tütün ürünü kullananlarda Kovid-19'un ağır seyretme riskinin ve yoğun bakım desteğine olan ihtiyacın 14 kat daha yüksek olduğunu ortaya koyuyor.

Dünya Sağlık Örgütü tahminlerine göre her yıl 700 milyon çocuk tütün dumanına maruz kalıyor, bunlardan 65 bini solunum yolu enfeksiyonları sebebiyle 5 yaşından önce hayatını kaybediyor.

Tütün kullanımı, özellikle genç nüfusta diğer bağımlılık yapıcı maddelere geçiş açısından büyük tehlikeleri beraberinde getiriyor.

Sigara izmaritleri, dünya çapında en yaygın atıklar arasında yer alıyor, bunlarda bulunan pek çok tehlikeli kimyasal madde sulara ve toprağa sızarak doğaya zarar veriyor.

Kaçak ve kayıt dışı tütün ürünlerinin, terör örgütlerinin en önemli finans kaynaklarından biri olduğu kaydediliyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İstanbul'da Fırtına: Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi
09 Şubat 2021 04:34		 İstanbul için tarih verildi: Kar geliyor
09 Şubat 2021 03:30
SpaceX aracı ile uzaya fırlatılan astronotlar 'uzayda kalma' rekoru kırdı
09 Şubat 2021 01:57		 Akdeniz'de, 15 metre uzunluğunda balina görüntüledi.
09 Şubat 2021 01:19
'Pandemi, dijital bağımlılığı artırdı'
08 Şubat 2021 23:53		 Sigarayı bırakan çalışanlarına yıllık 12 bin lira ikramiye veriyor
08 Şubat 2021 23:26
Bilim Kurulu Üyesi: Aşıyı yaptırınca rehavete kapılmayın
08 Şubat 2021 21:11		 Koronavirüste ezber bozan araştırma! Şiddetini düşürüyor
08 Şubat 2021 20:49
Gönüllü gençler köy okullarını yüz yüze eğitime hazırlıyor
08 Şubat 2021 19:27		 İstanbul'da kalabalık yerlerde tedbirlere uyulmadığı görüldü
08 Şubat 2021 19:22
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
04:34 - İstanbul'da Fırtına: Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi04:33 - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Sigarayı Bırakma Günü mesajı03:30 - İstanbul için tarih verildi: Kar geliyor01:57 - SpaceX aracı ile uzaya fırlatılan astronotlar 'uzayda kalma' rekoru kırdı01:54 - İstanbul merkezli 15 ilde FETÖ operasyonu01:28 - SBB, 2021 yılı atama izin sayılarına dair resmi yazıyı yayımladı
01:19 - Akdeniz'de, 15 metre uzunluğunda balina görüntüledi.01:17 - Marketlerde meyve sebze satışına yeni düzenleme00:57 - HSK'nın hakim ve savcı terfilerine dair kararı yayımlandı00:04 - 399 sayılı KHK'ye tabi KİT personeli limited şirketi ortağı olabilir mi?00:04 - 9 Şubat 2021'den önemli gündem başlıkları00:00 - Günde 12 TL'ye 10.000 TL ihtiyaç kredisi!
23:53 - 'Pandemi, dijital bağımlılığı artırdı'23:39 - Aynı yöntemle 2 kere dolandırıcıların tuzağına düştü23:26 - Sigarayı bırakan çalışanlarına yıllık 12 bin lira ikramiye veriyor23:24 - Çorum'un ilk ve tek kadın trafik polisi görev başında23:20 - FETÖ'den çakma belgeli algı operasyonu!
22:50 - Nusret yine olay oldu: Bu görüntüsü tepki topladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
SBB, 2021 yılı atama izin sayılarına dair resmi yazıyı yayımladı
Günde 12 TL'ye 10.000 TL ihtiyaç kredisi!
Marketlerde meyve sebze satışına yeni düzenleme
399 sayılı KHK'ye tabi KİT personeli limited şirketi ortağı olabilir mi?
HSK'nın hakim ve savcı terfilerine dair kararı yayımlandı
İstanbul merkezli 15 ilde FETÖ operasyonu
9 Şubat 2021'den önemli gündem başlıkları
Akdeniz'de, 15 metre uzunluğunda balina görüntüledi.
SpaceX aracı ile uzaya fırlatılan astronotlar 'uzayda kalma' rekoru kırdı
İstanbul için tarih verildi: Kar geliyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
çaşıt 1
bıldır 2
Yerli parmak izi tarama sistemi 1
üzüm ağacı 1
Memurlar net iş teklifi 2
evren pulu 1
memurlar net sözlüğün linç ekibi 3
zifir 1
mach sayısı 1
fidan aşılama türleri 1
SON İLANLAR
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi sözleşmeli 6 personel alacak
Antalya AKEV Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Erzurum Tortum SYDV 1 İşçi Alacak
Şırnak Silopi Belediyesi 3 İşçi Alacak
Şırnak İdil Belediyesi 10 İşçi Alacak
Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi İşçi Alım İlanı
Konya Akşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir İzdoğa 2 İşçi Alacak
Edirne İpsala Şehir Hizmetleri 1 İşçi Alacak
Denizli Merkezefendi Temizlik Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam