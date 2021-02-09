'FETÖ ve Soros'çuları koruyanlarla işim yok'
|09 Şubat 2021 07:05
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Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra CHP yönetimiyle ters düşerek geçen yıl 4 Eylül'de Sivas'tan 'Memleket Hareketi'ni başlatan Muharrem İnce, bekleneni yaptı. CHP ile fikir ayrılığından sonra yol ayrımına da giden Muharrem İnce, dün yaptığı açıklamayla partiden istifa ettiğini duyurdu. Çankaya'daki ofisinin önünde konuşan Muharrem İnce, CHP'yi eleştirerek şunlar söyledi:
Parti içindeki demokrasiyi yok edip ülkeye demokrasi vadedersen kimse sana inanmaz. Kendi partisinin evlatlarını kucaklayamayanlar, bütün toplumu kucaklayamaz. 'Atatürk' diyemeyen CHP yöneticilerinin olması, içimizi kan ağlatmaktadır. Öz güveni, iddiası olmayan, kendi gücüne ve potansiyeline güvenmeyip dostlarına bel bağlayan tek ana muhalefet partisi CHP'dir. Ortada ilke, değer, duruş, liyakat, emeğe saygı yoktur. Atatürk'ün emaneti kalmamıştır. Ortada bir tabela vardır sadece. CHP ile yolumu ayırıyorum. ABD'den demokrasi dilenenlerle, Atatürk'e 'kefere' diyenleri yönetici yapanlarla, 'Ben askeri değilim, yoldaşım' diyenlerle, grup başkanvekilliği seçimini bile kaldırıp atamaya getiren bu yönetimle, 50 yıl CHP'ye küfredip bugün sahte CHP'lilerle, FETÖ'cüleri, Sorosçuları koruyanlarla, 'Ne işimiz var Libya'da' diyerek Mavi Vatan'ı kavrayamayanlarla ve 'Türkiye maalesef Azerbaycan'a yardım etti' diyenlerle yolumu ayırıyorum. Teknoloji kullanarak e-Devlet'ten istifa edeceğim. 42 yıllık emekten sonra sadece iki tuşa basarak bu iş olmaz, bunun gerekçesini de hafta içinde yazılı olarak göndereceğim.
SONRAKİ TOPLANTI GENEL MERKEZ'DE
Yeni partisinin isim ve logosunun hazır olduğunu dile getiren İnce, bir sonraki toplantının parti genel merkezinde yapacağını söyledi. Muharrem İnce, geçen günlerde CHP'den istifa eden üç milletvekilinin de Memleket Hareketi'ne katıldığını belirterek "Şu anda partinin adını kurmadan, İyi Parti'den sonra gruptaki en çok milletvekili olan parti biz olacağız. Bu, başlangıç" diye konuştu.
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