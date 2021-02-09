15 ilde FETÖ operasyonu: 56 rütbeli askere gözaltı kararı
|09 Şubat 2021 07:09
|+Aa- Yazdır
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen ve aralarında 1 muvazzafın da bulunduğu 56 rütbeli askerden 27'si İstanbul merkezli 15 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturması kapsamında, Hava Harp Okulunda eğitim görürken örgüt bünyesinde hareket etmeyen askeri öğrencileri mobbing ve işkence ile istifa ettirip FETÖ'ye bağlı öğrencilerin önünü açarak Hava Kuvvetleri Komutanlığını ele geçirmeyi hedefleyen 10 ihraç albay, 5 ihraç yarbay, 13 ihraç binbaşı, 5 ihraç yüzbaşı ve 1'i muvazzaf 22'si ihraç 23 üsteğmen hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 15 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, şüphelilerden 27'sini yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemelerinin sürdüğü, firari 29 kişinin ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|'FETÖ ve Soros'çuları koruyanlarla işim yok'
09 Şubat 2021 07:05
|İstanbul merkezli 15 ilde FETÖ operasyonu
09 Şubat 2021 01:54
|FETÖ'den çakma belgeli algı operasyonu!
08 Şubat 2021 23:20
|'Ebu Hanzala' kod adlı Halis Bayancuk'a 12 yıl 6 ay hapis cezası
08 Şubat 2021 18:59
|Bitlis ve İstanbul'da PKK'dan 5 tutuklama
08 Şubat 2021 18:52
|Denizli'deki FETÖ operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
08 Şubat 2021 17:21
|Samsun merkezli FETÖ operasyonunda 10 kişiye adli kontrol
08 Şubat 2021 16:56
|Sosyal medyadan terör örgütü propagandasına 39 gözaltı
08 Şubat 2021 16:34
|Malatya'da 3 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
08 Şubat 2021 15:48
|Malatya merkezli FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
08 Şubat 2021 15:14