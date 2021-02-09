Belirtisiz taşıyıcılara dikkat

Yapılan araştırmalar, pandemi sürecinde herhangi bir belirti göstermeyen asemptomatik kişilerin virüsü bulaştırma riskini artırdığını ortaya koyuyor. Covid-19 hastaları içinde belirtisiz kişilerin yüzde 30 civarında olduğunu söyleyen Memorial Bahçelievler Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Aslan Çelebi, "Belirti göstermeyenler, geç belirti gösterenler ve ateş-halsizlikten çok bel-boyun ağrısı şikayetleri bulunan ancak Covid-19 pozitif olduğunun farkında olmayan kişiler, korunmaya yeteri kadar dikkat etmedikleri için bulaştırma riskini önemli oranda artırıyor" dedi.

Asemptomatik kişilerin şu andaki vaka sayılarının yarısından fazlasına sebep olduğuna dikkat çeken Dr. Çelebi, bu grubun içinde çocukların önemli bir yer tuttuğunu hatırlatarak "Çocuklarda asemptomatiklik oranı yüzde 30'un üzerindedir. Semptom gösterenlerde de hastalık hafif seyretmektedir. Ancak bulaşıcılık oranı yüksektir. Çocuklar hiçbir belirti yaşamadan ailelerine koronavirüsü bulaştırabiliyor" diye anlattı.

ŞİKAYETLERİNİZİN AĞIRLAŞMASINI BEKLEMEYİN

Şikayetler hafif olsa da mutlaka hastaneye başvurmak gerektiğine işaret eden Dr. Çelebi, "Hafif kırgınlık, koku almada azalma, hafif sırt ağrısı gibi belirtiler yaşıyorsanız, ateşin yükselmesini, durumun ağırlaşmasını ve tabloya farklı şikayetlerin eklenmesini beklemeden hastaneye başvurun. Şu anda Covid-19 hastalarının yüzde 20'si hastaneye yatıyor. Genel popülasyonun ise yüzde 5'i yoğun bakıma yatıyor. Bu veriler bize hastalığın ilerlemesi beklendiğinde durumun ağırlaşma ihtimalini gösteriyor" dedi.

KORKUDAN HASTANEYE GİTMİYORLAR

Hafif belirtilerin önemli olduğunu, emin olmak için diğer belirtileri beklerken kaybedilen zamanda virüsün akciğere inebileceğini belirten Dr. Çelebi, "Hastaların arasında ilaçların yan etkilerinden korktuğu için ya da hastaneden virüs kapacağını düşündüğü için hastaneye başvurmayan vaka örnekleri de var. Bu tür örneklerde hastalık ilerliyor. Hastalar akciğere pıhtı atması beyin iltihabı gibi durumlarla karşı karşıya kalıyor. Evde kendi kendine geçmesini beklemek demek, tüm bu riskleri göze almak demektir" diye konuştu.

ORTOPEDİK SANILAN ŞİKAYETLER COVID ÇIKIYOR

Covid'de ağrı şikayetlerinin ön planda olduğunu hatırlatan Dr. Aslan Çelebi, "İnsanlar hastalığı kendilerine yakıştıramadıkları için birkaç gün yaşadığı hafif kırgınlığı önemsemeyip bel ağrısı, boyun ağrısı gibi şikayetleri ortopedik bir problem sanıyor. Bu şekilde ağrı şikayetiyle ortopedi bölümüne başvuran oysa Covid-19 hastası olan vakalara çok rastlanıyor. Bu kişiler bu süre içinde virüsü çevrelerine bulaştırabiliyor" dedi.

Asemptomatik kişiler daha çok bulaştırıyor

Asemptomatik kişiler, fiziki mesafe, maske kullanımı gibi korunma tedbirlerde esnek davrandıkları için bulaştırma yüzdelerinin daha yüksek olduğu biliniyor. Hasta olduğundan şüphelenilen kişiden herkes kendini koruyor ancak belirtisiz kişilerle birlikteyken kuralları kolaylıkla ihlal ediyor. Dolayısıyla bulaşıcılık oranı yükseliyor.

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