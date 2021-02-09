Kastamonu'da çıkan orman yangını mahalleye sıçradı

İlçeye bağlı Çayırcık Mahallesi'nde henüz öğrenilemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın kısa sürede mahalledeki evler ile ormanlık alana sıçradı. Yangın nedeniyle Çayırcık Mahallesi boşaltıldı.

Yangına Abana ve çevre ilçelerin itfaiyeleri ile Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler müdahale ediyor.

Vali Çakır: 3 ev yandı

Yangının yaklaşık 3 saattir devam ettiğini söyleyen Kastamonu Valisi Avni Çakır, 3 evin yandığı ancak herhangi bir can kaybının yaşanmadığını belirtti.

Çakır, gerekli tedbirlerin alındığına da dikkati çekerek, gün ağarınca çalışmaların daha etkili olacağını ifade etti.