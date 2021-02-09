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CHP Gençlik Kolları üyesi erkek çocuğunu taciz edip kayda almış

İSTANBUL Ümraniye'de 17 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunan CHP'nin Kırıkkale Gençlik Kolları üyesi N.E.Y. (31), 20 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı
 09 Şubat 2021 07:53
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CHP Gençlik Kolları üyesi erkek çocuğunu taciz edip kayda almış

CHP'de skandalların ardı arkası kesilmiyor. Mağdur İ.K., bir arkadaşı vasıtasıyla CHP'nin Kırıkkale Gençlik Kolları üyesi N.E.Y. ile tanıştı. N.E.Y., evine davet ettiği çocuğa cinsel tacizde bulundu. Taciz sırasında cep telefonuyla kayıt yapan N.E.Y., tacizlerini sürdürdü. N.E.Y.'nin tehditlerine rağmen mağdur İ.K., şikayetçi oldu. N.E.Y., İstanbul Anadolu Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında tutuklandı.

Telefonundan çıplak fotoğraflar çıktı

Sabah'ta yer alan habere göre sanığın cep telefonunda yaşı küçük başka erkek çocuklarına ait çıplak fotoğraflar ve yazışmalar da çıktı. İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan N.E.Y., olay günü çok alkollü olduğunu ve suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Mahkeme sanığı, 'Zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı', 'Şantaj', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'Müstehcenlik' suçlarından 20 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı.
DHA
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