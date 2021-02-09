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İnternet suçları arasında ilk sırada müstehcenlik var

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından resen aktif olarak engellenen kararlar, suç türlerine göre açıklandı. Erişimin engellenmesi tedbiri en çok "müstehcenlik" suçundan verildi.
 09 Şubat 2021 07:50
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İnternet suçları arasında ilk sırada müstehcenlik var

Milliyet'ten Bahar Atakan'ın haberine göre: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkındaki Yasa'da sayılan katalog suçlara göre bir dizi karar uyguladı. Güvenli Web internet sitesindeki istatistiklerde, Ocak 2021 itibarıyla BTK tarafından resen aktif olarak engellenen kararlar, suç türlerine göre açıklandı. "Erişimin Engellenmesi Tedbiri İstatistikleri" başlıklı raporda, "Kurum tarafından erişim engelleme kararlarının yüzde 99.73'ünü Çocukların Cinsel İstismarı, Fuhuş, Müstehcenlik, Yasadışı Bahis ve Kumar suçları oluşturmaktadır" denildi.

Erişim engellemesi tedbirinin suç türlerine göre oransal dağılımı ise şöyle:

Müstehcenlik: Yüzde 52,45

Fuhuş: Yüzde 24,64

Kumar Oynanması için Yer ve İmkan Sağlama: Yüzde 20,71

Çocukların Cinsel İstismarı: Yüzde 1,73

Yasadışı Bahis: Yüzde 0,20

Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde: Yüzde 0,12

Sağlık İçin Tehlikeli Madde Temini: Yüzde 0,08

Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar: Yüzde 0,04

İntihara Yönlendirme: Yüzde 0,03

BAHİS SİTELERİNE YÖNLENDİRME

İstatistikleri değerlendiren Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi (SODİMER) Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, Kovid-19 salgınında internet kullanım alışkanlıklarının değiştiğini belirterek, sosyal medya üzerinden özellikle bahis sitelerine yönlendirmeye yönelik motivasyon olduğunu söyledi.

EN AZ 3 TANE REKLAM

Eraslan, "Dizi izleme sitelerine girişte en az üç tane sanal kumar reklamının olduğu düşünüldüğü zaman, elbette böylesi ortamların motivasyonu sağladığını da görmekteyiz. Erişimin engellenmesi, sadece ilk defa giren ve merak eden kişiler için etkili olmakta. Gizli sitenin kapalı olduğunu gördüğünde çıkabilmekte ama farklı arayışlar içinde olan, anahtar kelimeyi değiştiren ya da yasaklanmış siteye başka yoldan girmeyi bilen kişiler için elbette yeterli olmuyor. Artık sanal dünyanın kendi kriminal iletişim dili de oluşmakta. Suç dünyasının kendi suç idamesini sağlamak için oluşturduğu dil" dedi.

KRİMİNAL İLETİŞİM ARACI

İstatistikte yer alan "fuhuş" suçuna dikkati çeken Eraslan, "Bu bir kriminal iletişim aracı olarak sosyal medyanın kullanıldığının bir ispatı. Sosyal medya, bir kriminal iletişim aracıdır. Bu anlamda, karar vericilerin buna çok dikkat etmelerini öneriyorum" diye konuştu.

02.00- 05.00'E DİKKAT

Ebevenylerin çocuklarını zararlı sitelerden korumaları için güvenlik duvarlarını aktif hale getirmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Levent Eraslan, şunları söyledi: "Çocuklarının dijital ayak izlerini takip etmeleri, günün belli saatlerinde online olmamalarını sağlamaları gerekiyor. Çünkü bu istatistik listesindekilerin tamamı kriminal saat dediğimiz, gece 02.00-05.00 diliminde gerçekleşmekte. Kriminal saate dikkat etmek çok önemli."
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