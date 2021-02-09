'Vitamin' davası başladı
Arda'nın Mutfağı" ve "Arda ile Omuz Omuza" programlarının sunucusu Arda Türkmen, vitamin reklamlarında yer aldığı Sanofi Sağlık Ürünleri şirketine dava açtı.
|09 Şubat 2021 08:13
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Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre;
Ünlü şef, sözleşme süresinin sona ermesine rağmen fotoğraflarının eczanelerdeki ürünlerde kullanıldığını iddia ederek, fotoğraflarının kullanılmasının engellenmesi için ihtiyati tedbir talebinde bulundu.
Türkmen, davalı şirketten 318 bin 600 dolar cezai şart bedeli ile 50 bin liralık manevi tazminat talep etti. Davalı şirket, sözleşmeden sonra Arda Türkmen'in fotoğraflarını kesinlikle kullanmadıklarını, aksine başka reklam yüzüne yer verdiklerini belirterek davanın reddini istedi.
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