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'Ocak ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerini bugün yapıyoruz'

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "Ocak ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerini bugün yapıyoruz."
 09 Şubat 2021 08:16
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'Ocak ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerini bugün yapıyoruz'

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ocak ayına ait Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin bugün itibarıyla yapılmaya başlandığını duyurdu.

Bakan Selçuk, yazılı açıklamasında, ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını belirterek, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla gerçekleştirileceğini bildirdi.
İhlas Haber Ajansı
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