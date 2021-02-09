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Temiz havaya rağbet arttı

Kovid-19 salgınıyla birlikte hava kalitesinin önemi arttı. Tüketiciler ofis ve evlerde hava temizleyici cihazları daha çok tercih etmeye başladı
 09 Şubat 2021 08:16
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Temiz havaya rağbet arttı

Milliyet'ten Aylin Rana Aydın'ın haberine göre: Hava temizleme cihazları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla birlikte önemi artan ürünlerden biri haline geldi. Kovid-19 salgınıyla birlikte hava kalitesi önem kazandı. Kapalı ortamlarda hava kalitesini artırmak isteyen tüketiciler, hava temizleme cihazlarına ilgi gösteriyor. Hava temizleme cihazları genellikle ev, ofis ve steril ortamın önem arz ettiği alanlarda tercih ediliyor. Havayı temizleyerek evde, ofiste daha kaliteli bir hava oluşturan cihazların, içinde bulunan filtrelerle bakterileri filtrelediği belirtiliyor.

Salgından önce genellikle alerjik hastalıkları olanlar tarafından hava temizleme cihazlarının tercih edildiğini ifade eden sektör temsilcileri, "Kovid-19 salgınıyla birlikte kapalı alanların hava dezenfeksiyonu önem kazandı. Bu da hava temizleme cihazlarına olan talebi artırdı" diyor. Hava temizleme cihazlarının fiyatı 400 liradan başlayıp özelliklerine göre 5 bin liraya kadar çıkıyor.

Pazar büyüyor

İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği (İSKİD) Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Atasoy, salgın nedeniyle kapalı alanların havasını temizleyen cihazların kullanımının öne çıktığını söyledi. Salgından önce bu cihazları alerji sorunları olan tüketicilerin tercih ettiğini anımsatan Atasoy, "Salgınla birlikte birçok kişinin birarada bulunduğu geniş hacimli alanlarda tercih edilmeye başlandı" dedi. Dünya hava temizleme cihazı pazarının büyüklüğünün yaklaşık 10 milyar dolar olduğunu belirten Atasoy, 2027'ye kadar 25 milyar dolara ulaşacağını dile getirdi.

Portatif ürünler

Form Endüstri Tesisleri Genel Müdürü Güray Korun, hava temizleme cihazlarına olan talebin son yıllarda arttığını söyledi. Şirket olarak oluşan talebi gözlemleyip NEFFES Antiviral Hava Temizleyici cihazını geliştirdiklerini anlatan Korun, "Ar-Ge ve üretimi yüzde 100 yerli olan NEFFES, HEPA filtre dahil 4'lü filtre yapısı ve UV-C ışık teknolojisiyle ortam havasındaki, bakteri, virüs ve diğer zararlı mikroorganizmaları temizliyor. Ürün için Avrupa başta olmak üzere yeni pazarlar için distribütörlük anlaşmaları imzaladık ve ihracata başladık. Şu an İngiltere, Almanya, İtalya, Singapur'a ihracatımız var" diye konuştu.

Bilinçli kullanım

Dünyada da hava temizleme cihazlarına talebin her geçen gün arttığını belirten Korun, "Cihazların daha portatif ve estetik üretilmeye başlanması, ayrıca satın alınabilir fiyatlarda etiketlenmesiyle konut kullanımları da artmakta" dedi.

UFO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yeşil, salgınla birlikte hava temizleme cihazlarında bilinçli ve etkin kullanımın artış gösterdiğini açıkladı. Salgından önce cihazların astım ve alerjik hastalığı olanlar tarafından bilindiğini söyleyen Yeşil, "UFO O2 hava temizleyiciler ev, ofis, hastane, restoran, kafe gibi havasının temiz ve sağlıklı olması istenen her ortamda tercih edilebiliyor. Ürünlerimizi ihraç da ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Salgından sonra talep patladı

Ev ve ofisler için taşınabilir hava temizleyiciler ürettiklerini anlatan Medisana Türkiye Ülke Müdürü Atalay Yiğit, şöyle konuştu:

"Büyükşehirlerde, nemin az olduğu özellikle Körfez ülkeleri, Uzakdoğu ülkelerinde ve Kuzey Amerika'da hava temizleme cihazları yoğun talep görüyor. Bununla birlikte hava kirliliğinin artmasıyla havanın temizlenmesi de önemli bir konu haline geldi, Kovid-19 salgını tüm dünyayı etkilediği için hava temizleme cihazlarına talep dünya genelinde de arttı. 52 ülkede faaliyet gösteriyoruz."
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