1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Yönetim kurulunda kadın sayısı artmalı'

Türkiye'de firmaların yönetim kurullarındaki kadın sayısının artması için harekete geçildi. YKKD Başkanı Hande Yaşargil, "Yönetim kurulunda kadın sayısı artmalı. Kota getirilmeli" dedi.
 09 Şubat 2021 08:19
+Aa- Yazdır
'Yönetim kurulunda kadın sayısı artmalı'

Milliyet'ten Hanifi Baş'ın haberine göre:

Türkiye'de yönetim kurullarındaki kadın sayısı giderek artıyor. Ancak henüz istenilen sayıya erişebilmiş değiliz. Ülkemizde yönetim kurullarındaki kadın oranı sadece yüzde 17. Türkiye'de borsaya kote şirketlerin yönetim kurullarındaki 2 bin 698 kişinin 458'i kadınlardan oluşuyor. Yönetim Kurulunda Kadın Derneği (YKDD) Başkanı Hande Yaşargil, nüfusun ve yeteneğin yüzde 50'si kadınsa üst karar mercilerinde de kadın oranının yüzde 50 olması gerektiğini söylüyor. Yaşargil'le son durumu konuştuk.

Kota getirilmeli

- Yönetim kurullarında son durum nedir?

Türkiye'de borsaya kote şirketlerin toplam 2698 yönetim kurulu koltuğunun sadece 458'i kadınlara ait, yani oran yüzde 17. Üstelik bu koltuklardaki kadınların önemli bir kısmı aile mensubu veya hissedar olarak bu görevde. 9 sene önce de bu oran yüzde 11'di, yani yalnızca 6 puanlık yol kat edildi. Kovid-19'a karşın 2012'de yüzde 11 olan kadınların 2020'de yüzde 17'ye yükselmesi bize umut veriyor ancak yeterli değil. Avrupa'da yönetim kurullarında kadın oranı ülkemize göre daha yüksek.

- Kota getirilmesini mi savunuyorsunuz?

Kotayı sistemi düzeltmek için bir müdahale olarak görüyorum. Bugün halka açık şirketlere uygulanan yüzde 30 bağımsız yönetim kurulu üyesi kotasından mutsuz muyuz? Eğer bekleseydik şirketler ihtiyaç olarak hissedip bu orana ulaşır mıydı? Bu nedenle sistematik müdahale şart diyoruz. Aynı zamanda Türkiye'nin belkemiği olan şirketlerin yönetim kurullarını iyi çalıştırmamız gibi bir sorumluluğumuz da var. Bu kurulları iyi çalıştıracak unsurlar ise denge ve çeşitlilik. Önemli büyüklükte bir lider kadın yetenek havuzu var ancak kullanmıyoruz ve gecikiyoruz. Yüzde 50 orana ulaşma yolunda sistemi sorgulamak şart.

Anadolu'ya açılacak

- Anadolu durum nedir?

Bugün borsaya kote şirketlerin yönetimlerindeki kadın oranını takip edebiliyoruz, şayet daha geniş skalada geleneksel aile şirketlerini de ölçümleme imkanı olsaydı bu oranın daha da aşağıda olduğunu görürdük. YKKD olaraçılım yeni dönemdeki en önemli odaklarımızdan biri. Bu kapsamda çeşitli fon projelerine başvuru yapıyoruz ve yanımıza destekçi olarak özellikle yerelde kuvvetli olan iş dünyası örgütlerini alıyoruz. 'Anadolu'nun Kadın Yönetim Kurulu Üyeleri'ni ortaya çıkarmayı ve ülkemizin her yerinde meselemizle ilgili farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz. Bölgesel eşitsizlikleri ortadan kaldırmak, kadınlara imkanlara eşit erişim şansı sunmak ve toplum için fayda yaratmak olmazsa olmaz. 10 yıldır edindiğimiz deneyimi Anadolu'ya da taşımak istiyoruz.

Pandemide kadının durumu zorlaştı

- Pandemi döneminde kadın işsizliğinin arttığını görüyoruz...

Pandemi döneminde kadın çalışanların yaşadığı en büyük sorunlar artan ev işleri ve bakım sorumluluğu ile ev içi şiddet. UNDP'nin yaptığı bir araştırma pandemi döneminde ev işleri ve bakım konularında kadınların erkeklerden 4 kat daha fazla zaman harcadığını vurguluyor. Bu dönem eşitsizlikleri ön plana çıkarıyor, dezavantajlı grupların yaşadıklarını iyice perçinliyor.

Bilinçdışı önyargılarımız var. İcra rollerinde ve yönetsel rollerde oldukça başarılı olan kadınlar, şirketlerin en üst karar mercileri olan yönetim kurullarında varlık gösterebileceğinin farkında olmayabiliyorlar. Toplumsal cinsiyet anlayışı, kadını ikinci plana ve yönetilen rollere itiyor. Maalesef kurum kültürü de bunu destekliyor. Her seviyede, her rolde kadın cam tavanları ile yaşıyor. Biz de programımızda aslında bu önyargıları, kaygıları yok ediyoruz.

Engellere değil, çözüm yöntemlerine odaklanıyoruz. Bir diğer sorun da karar vericilerin bakış açısı. Aynı kabiliyetlere sahip iki kişi arasında seçim yaparken, kadına dezavantaj yaratılmaması için yapılması gerekenler var.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Yasaklar işe yaradı: Hamsi boyları uzadı fiyatları yarı yarıya düştü
08 Şubat 2021 09:47		 Fırıncılar için büyük tehlike
08 Şubat 2021 08:26
Kuyumcular 14 Şubat'a özel izin bekliyor
08 Şubat 2021 08:23		 Üreticinin suçu yok, perakendeye dönüp bakmak lazım
08 Şubat 2021 07:50
Rize-Artvin Havalimanı'nın kulesi 'çay bardağı' şeklinde inşa edilecek
06 Şubat 2021 11:53		 TMSF Başkanı: 'El koyma' kavramı olumsuz algı yaratıyor
06 Şubat 2021 09:52
Dolar düşüyor, fiyatlar neden inmiyor?
06 Şubat 2021 09:41		 'Madrabaz' kanunu fahiş fiyatı frenler
05 Şubat 2021 08:57
Büyük bankalara emniyet sübabı
05 Şubat 2021 08:02		 'Sanayi'de iş çok, ama çalışan yok
05 Şubat 2021 07:42
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:29 - Koronavirüs, mor renkli köyde görülmedi09:27 - Adana'da sosyal medya aracılığıyla uyuşturucuya özendirenlere yönelik operasyon09:18 - Emrah Serbes olayında epikriz raporunu hazırlayan doktor 'şüpheli' oldu09:17 - WhatsApp'tan yeni video özelliği09:14 - İstinaftan tartışmalı karar: 100 bin çok 10 bin yeter09:06 - Kirayı geciktiren kadın 7 kişi tarafından bayılana kadar dövüldü
08:55 - Omurilik soğanını bilmeyen hekim olur mu ?08:52 - 5 gün daha yaz hafta sonu kış! 20 derece birden düşecek...08:43 - Göbeklitepe yakınlarındaki toprağa saplı bulunan gizemli metal blok kaldırıldı08:39 - 'Mutant virüs' bir ilde daha görüldü; daha hızlı bulaşıyor08:38 - Vatandaşı isyan ettiren sağlık sigortası zammı08:36 - 'Berberoğlu' kararını iktidar ve muhalefet farklı yorumladı
08:31 - Anayasa'nın 134 hükmü değiştirildi08:29 - Şehidin sol cebinden çıkan fotoğrafın sırrı08:28 - Kısıtlamaya uymayanların sayısında düşüş yok08:22 - Sevgililer günü yaklaştı, çiçek fiyatları tavan yaptı08:22 - Aşı olan yaşlılar: Artık çocuklarımızı görebilecek miyiz?
08:19 - 'Yönetim kurulunda kadın sayısı artmalı'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
SBB, 2021 yılı atama izin sayılarına dair resmi yazıyı yayımladı
15 ilde FETÖ operasyonu: 56 rütbeli askere gözaltı kararı
Marketlerde meyve sebze satışına yeni düzenleme
Günde 12 TL'ye 10.000 TL ihtiyaç kredisi!
Vatandaşı isyan ettiren sağlık sigortası zammı
5 gün daha yaz hafta sonu kış! 20 derece birden düşecek...
Jigolo çetesinin günlük cirosu 1 milyon lira
399 sayılı KHK'ye tabi KİT personeli limited şirketi ortağı olabilir mi?
İstanbul merkezli 15 ilde FETÖ operasyonu
HSK'nın hakim ve savcı terfilerine dair kararı yayımlandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
cthulhunun çağrısı 1
Lpg 1
erken kalkmak 1
işlemci 2
türk futbolunun en güzel golü 5
türk lirasının değerlenmesi 4
kedi dili 2
deli horon 1
Omurilik sarımsağı 1
dolap 1
SON İLANLAR
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi sözleşmeli 6 personel alacak
Antalya AKEV Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Erzurum Tortum SYDV 1 İşçi Alacak
Şırnak Silopi Belediyesi 3 İşçi Alacak
Şırnak İdil Belediyesi 10 İşçi Alacak
Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi İşçi Alım İlanı
Konya Akşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir İzdoğa 2 İşçi Alacak
Edirne İpsala Şehir Hizmetleri 1 İşçi Alacak
Denizli Merkezefendi Temizlik Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam