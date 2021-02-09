Aşı olan yaşlılar: Artık çocuklarımızı görebilecek miyiz?

Milliyet'ten Cihat Aslan'ın haberine göre: Bilim Kurulu'nun önerdiği takvim doğrultusunda Türkiye'ye Çin'den getirilen CoronaVac aşılarının uygulaması devam ediyor. Şu an randevularını oluşturan 75 yaş üstü vatandaşlar, hastane ve aile sağlık merkezlerinde aşılanıyor. Bu süreçte görev alan hekimler, başlıca sıkıntının randevu oluşturmakta yaşandığını söylüyor.

Aile hekimi Mustafa Tamur, "75 yaş ve üstündeki vatandaşlarımızın randevu alması kolay olmuyor. Randevusuz geliyorlar. Randevularını biz almak zorunda kalıyoruz. Çoğu eski tuşlu telefonlar kullandıkları için kendi numaramızı bazen kullanıyoruz. Aşıyı yaptırdıktan sonra hemen gitmek istiyorlar. Aşı olurken genelde 'Bu aşı yaşlılara yapılıyor mu?', 'Aşı olduktan sonra maske takmaya devam edecek miyiz?', 'Çocuklarımızla artık buluşabilecek miyiz?' gibi sorular geliyor. Aşı sırasında heyecanlandıklarını ve tansiyon ilaçlarını almadan geldiklerini görüyoruz. O yüzden tansiyonları yüksek çıkıyor ve önce onu düşürmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

'Sabırsızlık var'

Arnavutköy'de Aile Sağlık Merkezi'nde görevli Dr. Bilgeyiş Mehmetzade ise görev yaptığı bölgenin sosyo-kültürel ve ekonomik açıdan aşı tutumu konusunda biraz daha geri planda kaldığını aktardı. Mehmetzade, "Gelen vatandaşlar aşıya istekli bir şekilde geliyorlar. Şu an 75 yaş altı vatandaşlarımız bile 'Ne zaman biz de aşılanacağız' diyerek aile sağlık merkezlerine geliyorlar. Bazıları aşı olduktan sonra 'Artık iyileştik biz kovid olmayacağız' diyor. Biz de onlara temkinli davranmaları gerektiğini maske, mesafe ve hijyene hala devam etmeleri gerektiğini söylüyoruz. Ancak yaşlılarımız biraz sabırsız. 'Sokağa çıkmak ve torunlarımızı sevmek istiyoruz' diyorlar" diye konuştu.

Aşıdan sonra rahatlama

Aile Hekimi Dr. Recep Koç da şunları söyledi: "İstanbul'da yaşlılarda yaptığımız aşı oranları çok düşük kaldı. Yüzde 40'ı geçemedik. Tabi şu anda randevu alma zorluğu var. Çoğu yaşlımızın akıllı cep telefonu yok. Merkeze gelen 80 yaşındaki hastamı geri çevirmek zorunda kaldım. Çoğu yaşlımız yalnız yaşıyor. Sistemden nasıl randevu alacaklarını bilemiyorlar. Randevu alıp gelenler çoğunlukla yanlarında akrabaları ile geliyor. Aşı konusunu kamuoyuna tam anlatamadık. Aşı olan yaşlılarımız genel de 'Aşı olduk 'Tamam bitti' diyorlar. Halbuki ikinci dozdan sonra bile rahatlama olmamalı. Aşıların Çin malı olmasından dolayı da bir güvensizlik söz konusu."

'Birbirlerine haklarını helal ettiler'

Ümraniye Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli Dr. Emrah Kırımlı da, "Randevu almalarında çok sıkıntı oluyordu. Eski tuşlu telefonları var, pek çok yaşlı gelen SMS'leri okuyamıyor. İlk hafta iki kardeş biri 82 ve 84 yaşında aşı olmaya geldi. Birbirlerine haklarını helal ederek aşı oldular. Ağlayanlar oluyordu. Güvenilir aşı mı? diye endişeleniyorlardı. 'Kısırlık yapıyor' diyen 75 yaş üstü hastam oldu. Bir de bize aşı olup olmadığımızı soruyorlar. 'Öneriyor musunuz' diye soruyorlar 'Evet' yanıtını alınca biraz rahatlıyorlar" ifadelerini kullandı.

Çetin kış koşullarında aşılama sürüyor

Diyarbakır'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında aşı çalışması yürüten mobil sağlık ekipleri, zorlu kış koşullarında hizmet veriyor. Sağlık ekipleri, kar kış demeden en ücra köylere giderek 75 yaş üstü vatandaşlara aşı yapıyor. Çüngüş ilçesine gitmek için yola çıkan ekipler, yolun karla kapalı olması nedeniyle zor anlar yaşadı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışması sonucu 40 kilometre uzaklıktaki kırsal Akbaşak Mahallesi'ne ulaşan ekipler, 75 yaş üstü vatandaşlara CoronaVac aşısı yaptı.

Ekipte yer alan Çüngüş Devlet Hastanesi Başhekimi Volkan Bahadır, "Coğrafi olarak zor bir bölgede çalışıyoruz. Ama tüm bu zorluklar hizmetimizi engellemiyor" dedi. Aşı yapılan 83 yaşındaki Hamide Kaya, "Bugün aşı oldum, Allah razı olsun. Cumhurbaşkanımızdan, Sağlık Bakanımızdan Allah razı olsun" dedi