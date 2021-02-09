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Kısıtlamaya uymayanların sayısında düşüş yok

Koronavirüs vakalarında yeniden görülen tırmanışa rağmen sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayanların sayısı haftalık 30 binli rakamların altına düşmüyor. Son iki ayda 358 bin kişi hakkında işlem yapıldı
 09 Şubat 2021 08:28
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Milliyet'ten Seyfettin Ersöz'ün haberine göre: Koronavirüs salgınında 5 binlere kadar düşen günlük vaka sayısı yeniden yükseliş seyrine girerek 8 bin bandına yaklaştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tablodaki yükseliş grafiğinin sebebini, sömestir tatili hareketliliği ve aşıların gelmesiyle oluşan rehavetle açıklarken, toplumda oluşan "rahatlama", kısıtlama ihlallerine de yansıdı.

Mutasyonlu virüslerin ortaya çıkmasıyla beraber uzmanlar 3. dalga endişesi dillendirirken, kısıtlamalara ilişkin sıkı denetim ve uygulanan yaptırımlara rağmen ihlallerin önü alınamıyor. Aralık başından bu yana uygulanan hafta içi gece ve hafta sonları tüm gün sokağa çıkma kısıtlamalarının ihlal rakamları hala 30 binlerde seyrediyor.

Hava güzel olunca

Geçtiğimiz haftasonu kısıtlamayı ihlalde manzara değişmedi. Güzel havanın da etkisi ile vatandaşlar pazar günü kendilerini sokağa attı. İstanbul Kadıköy'de ara sokaklarda köpek gezdirme ve alışveriş gerekçesiyle dışarı çıkanların sayısının fazla olduğu görüldü. Caddebostan Sahili'nde ise çok sayıda polis ekibi denetimlerini sürdürdü. Köpek gezdiren, banklarda kahve içmek ve yemek yemek isteyenlere izin verilmedi.

Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi 80. Yıl Parkı'nda da çok sayıda vatandaşın bulunduğu ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti. Parka gelen ekipler vatandaşları evlerine gitmeleri konusunda uyardı. Uyarılara rağmen tekrar parka gelen 8 kişiye ceza yazıldı.

Piknikçiler kaçtı

Arnavutköy'de de vatandaşlar piknik alanlarına koştu. Çocuklar parkları doldururken, gençler de halı sahada top oynadı.

Devriye görevi yapan polis ekipleri, piknik yapan vatandaşlar ile halı sahada top oynayan gençleri anonslar yaparak uyardı. Polisi gören vatandaşlar bir anda kaçışmaya başladı. Olta balıkçıları da soluğu Haliç'te aldı. Kısıtlamaya rağmen oltasını denize sallayan bir vatandaş, "Bugün balık yok. Onlar bile yasağa uydu, biz uyamadık" dedi.

İnternet kafeye baskın

Bursa'da ise kapalı olması gereken internet kafede oyun oynayan 20 kişi ve iş yeri sahibine, toplam 69 bin 300 TL ceza kesildi. Polisin havalandırma penceresinden girerek düzenlediği baskından ön kapıdan kaçarak kurtulmaya çalışan 5 genç kovalamaca sonucu yakalandı.

Maske de unutuldu

Diyarbakır'da da hava sıcaklığı 16 dereceye ulaşınca hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen parklarda yoğunluk oluştu. Kısıtlamayı ihlalin yanı sıra vatandaşların bazılarının maske ve sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.

Adana'da da bir vatandaş bekçilere ilk önce nişanlısının markette çalıştığını ve market sayımı yapıldığı için dışarı çıkmak zorunda kaldıklarını söyledi. Ceza kesilmesine kızan genç, bu kez "Annem hasta. Hasta kadına ceza yazamazsınız" diye tepki gösterdi.

32 bin kişi

İçişleri Bakanlığı, bu manzaraların yaşandığı 1-8 Şubat haftasına ilişkin ihlal rakamlarını açıkladı. Rakamlar geçtiğimiz hafta da Türkiye genelinde yine 30 bini aşkın kişinin "inadına ihlal" tavrı sergilediğini ortaya koydu. Bakanlık 1-8 Şubat arasında sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan 32 bin 181 kişi hakkında adli/idari işlem yapıldığını bildirdi. Böylece son iki ayda, kısıtlamaları ihlalden haklında yaptırım uygulanan kişi sayısı da 358 bin 765'e ulaştı.
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