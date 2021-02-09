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Şehidin sol cebinden çıkan fotoğrafın sırrı

Astsubay Şeref Çoban, 1985'te Ege Denizi'nde düzenlenen tatbikatta fırtınadan batan gemiden şehit Şinasi Tekin'in cenazesini çıkardı. Şehidin cebinde bulunan küçük bir çocuğun fotoğrafı o gün herkesi ağlattı. Emekli astsubay Çoban, tam 36 yıl sonra o fotoğraftaki çocukla buluştu
 09 Şubat 2021 08:29
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Şehidin sol cebinden çıkan fotoğrafın sırrı

Milliyet'ten Gökhan Karakaş'ın haberine göre: Deniz Kurdu-85 tatbikatı sırasında şiddetli fırtına nedeniyle batan tank çıkarma gemisi 'Ç 136'nın enkazından cenazesini çıkardığı şehidin sol cebindeki oğlunun fotoğrafını aileye ulaştıran Emekli Astsubay Şeref Çoban, 36 yıl sonra fotoğraftaki o çocukla bir araya geldi. Milliyet'in tanıklık ettiği duygu dolu buluşmada Çoban, "Şehidin cebindeki fotoğraf bir ailenin vedalaşmasıymış meğer" dedi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın Ege Denizi'ndeki planlı tatbikatlarından Deniz Kurdu-85'in yapıldığı 30 Ocak 1985'te şiddetli fırtına nedeniyle çıkarma gemisi Ç 136 batmıştı. İki tank, iki topçekerin yanı sıra kamyonlar ve topların yüklü olduğu Ç 136'nın baş tarafı suya gömülürken, gemide 39 asker şehit olmuştu. Sadece 2 askerin cenazesine ulaşılması acıların günümüze kadar taze kalmasını sağladı.

Kaza sırasında TCG M.F. Çakmak muhribinde bulunan Astsubay Şeref Çoban denize girerek Şinasi Tekin adlı askerin cenazesini derinlere gömülmeden çıkarmayı başarmıştı. Çoban'ın muhribe çıkarttığı şehidin sol göğüs cebinden çıkan bir fotoğraf ise yürekleri dağlamıştı. Şehidin cenazesi, henüz 2 yaşındaki oğlunun fotoğrafıyla birlikte ailesine teslim edilirken genç bir astsubay olan Şeref Çoban başta olmak üzere güvertedeki tüm askerler ağlamıştı. Fotoğrafın arkasındaki yazıyı şehit Şinasi Tekin'in eşi Pakize Tekin yazmıştı. Yeni doğan oğlunu hiç görmeyen eşine oğlunun ağzından yazan Pakize Tekin, "Babacığım, resim gönderiyorum beni özlediysen bana sarılıp benim hasretliğimi çıkarırsın" diye duygularını dile getirmişti.

Yazıyı okuduğunda şehidin ailesinin adeta vedalaştığını hissettiğini belirten Emekli Sıhhiye Astsubay Şeref Çoban, Milliyet Gazetesi yazarı Tunca Bengin'in, şahit olduğu olayı 36 yıl sonra tekrar gündeme getirmesiyle harekete geçti. 4 gün uğraşarak şehidin ailesine ulaşan Çoban, fotoğrafı gönderen Pakize Tekin'in vefat ettiğini öğrendi. Kurulan iletişimin ardından, şehidin yeni doğan çocuğunun müjdelendiği fotoğrafla birlikte Ümit Tekin ve kardeşi Şinasi Tekin, Kocaeli'de Şeref astsubayı ziyaret etti.

Şeref Çoban, "36 yıldır aklımdan çıkmayan bu fotoğraf beni zaman tüneline soktu. Bu çocuğu hep merak ettim. Annesinin duygu yüklü mesajında 'bu resmi kaybetme' derken neyi kastettiğini çok iyi anladım. 19 yaşında ve sıhhıye astsubayıydım. İlk görev yerimde bir şehidi denizden çıkartacağımı hiç düşünmezdim. Benden önce bir er ile yüzbaşı denize girmiş havanın ve suyun soğukluğuna dalgaların yüksekliği eklenince alamamışlar. Denizde dalgalarla boğuşurken kendime hep 'mutlaka şehidimizi oradan al' dedim. Cebinde sakladığı fotoğraf bir ailenin vedalaşmasıymış meğer" diye konuştu.

'36 yıldır özenle saklıyoruz'

Ağabeyinin fotoğrafı ile doğumu müjdelenen Şinasi Tekin, "Annemin yazdığı not ile bu fotoğrafı 36 yıldır saklıyoruz. Annem Pakize Tekin babamın acısını hep yüreğinde taşıdı ve 55 yaşında hayatını kaybetti. Annem sakın resmi kaybetme dediği için babam cebinde taşımış. Denizde kaybolmadan çıkartan Şeref abi artık ailemizin bir parçası" diyerek duygularını dile getirdi.

36 yıl sonra gerçekleşen buluşma herkesi duygulandırdı. Şinasi Tekin (solda), emekli astsubay Şeref Çoban (ortada) ve Ümit Tekin (sağda) şehit Şinasi Tekin'i rahmetle andı.
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