1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Berberoğlu' kararını iktidar ve muhalefet farklı yorumladı

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) ikinci kez verdiği ihlal kararına uyarak Enis Berberoğlu hakkındaki kesinleşmiş hükmün "bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına" hükmetmesi, iktidar ve muhalefet kanadında farklı yorumlandı.
 09 Şubat 2021 08:36
+Aa- Yazdır
'Berberoğlu' kararını iktidar ve muhalefet farklı yorumladı

Milliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre: Muhalefet, 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararıyla birlikte Berberoğlu'nun "milletvekili" sıfatını yeniden kazandığını vurgularken, iktidar partisinin hukukçu vekilleri yeni karar, milletvekilliğinin düşürülmesinde olduğu gibi Meclis Genel Kurulu'nda okutulmadan Berberoğlu'na milletvekilliğinin iade edilemeyeceği yönünde görüş bildirdi. Ancak 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararında Adalet Bakanlığı'na yazı yazılarak sanık hakkında "dokunulmazlığının kaldırılması" yönünde fezleke düzenlenmesinin istenilmesi kafaları karıştırdı. Yapılan anayasa değişikliği çerçevesinde dokunulmazlığı kaldırılan Berberoğlu hakkında daha önce bir fezleke düzenlenmediği için süreç başa dönmüş oldu. Bu durum, hakkında "fezleke" düzenlenmesine karar verilen Berberoğlu'nun halen "milletvekili" statüsünde bulunduğu şeklinde yorumlandı.

İki ihtimalli senaryo

Bundan sonraki süreçte 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Berberoğlu hakkında yapacağı "yeniden yargılama" için öncelikle Adalet Bakanlığı, Berberoğlu'nun dokunulmazlığının kaldırılması yönünde fezleke hazırlayıp Meclis'e gönderecek. Meclis'in bu noktadan sonra önünde iki ihtimal bulunuyor. Ya fezlekesinin görüşülmesi dönem sonuna bırakılarak Berberoğlu'nun "dokunulmazlığının" sürmesine karar verilecek ya da bakanlıktan gelen fezleke Karma Komisyon'da görüşülüp Genel Kurul'da oylanarak Berberoğlu'nun dokunulmazlığının kaldırılması gündeme gelebilecek. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, TBMM'deki açıklamasında "Sayın Berberoğlu'nun vekilliği, Yargıtay'ın kesinleşmiş kararından sonra Meclis'te okunduktan sonra düştü. Dolayısıyla bugün verilen 'AYM kararına uyulması' kararı, ardından hakların iadesi kararı, şahsi kanaatim olarak söylüyorum, Meclis'te okunmadan iade olamaz" dedi.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
9 Şubat 2021'den önemli gündem başlıkları
09 Şubat 2021 00:04		 Türk ve Katar kuvvetleri arasındaki askeri tatbikat sona erdi
08 Şubat 2021 22:43
Başkan Sayan, 2 bin kişiyle Diyarbakır'a yürüyecek
08 Şubat 2021 22:02		 'Boğaziçi'ndeyken İslami camiayı deşifre etmemi istediler'
08 Şubat 2021 21:56
Ordu Valisi: Cenazelere gitmeyin, Fatiha'yı uzaktan okuyun
08 Şubat 2021 20:52		 İBB'de kadrolaşma iddiaları meclis toplantısında tartışıldı
08 Şubat 2021 20:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü
08 Şubat 2021 20:04		 İYİ Parti'de Aytun Çıray rahatsızlığı!
08 Şubat 2021 19:56
13 başlıkta MİT Tırları ve Enis Berberoğlu olayı
08 Şubat 2021 19:24		 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hak-İş Genel Başkanı'nı kabul etti
08 Şubat 2021 19:18
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:29 - Koronavirüs, mor renkli köyde görülmedi09:27 - Adana'da sosyal medya aracılığıyla uyuşturucuya özendirenlere yönelik operasyon09:18 - Emrah Serbes olayında epikriz raporunu hazırlayan doktor 'şüpheli' oldu09:17 - WhatsApp'tan yeni video özelliği09:14 - İstinaftan tartışmalı karar: 100 bin çok 10 bin yeter09:06 - Kirayı geciktiren kadın 7 kişi tarafından bayılana kadar dövüldü
08:55 - Omurilik soğanını bilmeyen hekim olur mu ?08:52 - 5 gün daha yaz hafta sonu kış! 20 derece birden düşecek...08:43 - Göbeklitepe yakınlarındaki toprağa saplı bulunan gizemli metal blok kaldırıldı08:39 - 'Mutant virüs' bir ilde daha görüldü; daha hızlı bulaşıyor08:38 - Vatandaşı isyan ettiren sağlık sigortası zammı08:36 - 'Berberoğlu' kararını iktidar ve muhalefet farklı yorumladı
08:31 - Anayasa'nın 134 hükmü değiştirildi08:29 - Şehidin sol cebinden çıkan fotoğrafın sırrı08:28 - Kısıtlamaya uymayanların sayısında düşüş yok08:22 - Sevgililer günü yaklaştı, çiçek fiyatları tavan yaptı08:22 - Aşı olan yaşlılar: Artık çocuklarımızı görebilecek miyiz?
08:19 - 'Yönetim kurulunda kadın sayısı artmalı'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
SBB, 2021 yılı atama izin sayılarına dair resmi yazıyı yayımladı
15 ilde FETÖ operasyonu: 56 rütbeli askere gözaltı kararı
Marketlerde meyve sebze satışına yeni düzenleme
Bankalardan 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi fırsatları!
Vatandaşı isyan ettiren sağlık sigortası zammı
5 gün daha yaz hafta sonu kış! 20 derece birden düşecek...
Jigolo çetesinin günlük cirosu 1 milyon lira
399 sayılı KHK'ye tabi KİT personeli limited şirketi ortağı olabilir mi?
İstanbul merkezli 15 ilde FETÖ operasyonu
İnternet suçları arasında ilk sırada müstehcenlik var
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Memurlar net iş teklifi 2
haykurlamak 1
Tesla 2
türk lirasının değerlenmesi 4
Mahalle ağzıyla yazan yazarlar 2
pazar günleri seyredilecek filmler 4
ösym'nin sınav parasına zam yapması 4
Tamarillo 1
Ünlülerin isimlerinin okunuşu 1
nemo noktası 1
SON İLANLAR
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi sözleşmeli 6 personel alacak
Antalya AKEV Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Erzurum Tortum SYDV 1 İşçi Alacak
Şırnak Silopi Belediyesi 3 İşçi Alacak
Şırnak İdil Belediyesi 10 İşçi Alacak
Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi İşçi Alım İlanı
Konya Akşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir İzdoğa 2 İşçi Alacak
Edirne İpsala Şehir Hizmetleri 1 İşçi Alacak
Denizli Merkezefendi Temizlik Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam