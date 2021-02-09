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Vatandaşı isyan ettiren sağlık sigortası zammı

Sağlık sigortalarında ortalama zam yüzde 33 ile enflasyonun üç katına çıktı. Sigorta sektörü fiyatlardaki artışı sağlık enflasyonuna bağlıyor. Özel hastaneler ise sağlık enflasyonunun yüzde 17 olduğunu savunuyor.
 09 Şubat 2021 08:38
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Vatandaşı isyan ettiren sağlık sigortası zammı

Sağlık sigortalarına 2021'de gelen zam vatandaşın tepkisini çekti. Şirketlerin bir kısmı neredeyse enflasyonun üç katı zam yaptı. Sektörde artış oranı ortalama yüzde 33'e kadar çıktı. Son 1 yılda ise bu oran yüzde 55'i buldu. Bazı firmalar ise prim ödemelerini iki katına kadar çıkardı.

SAĞLIK ENFLASYONU

Sigorta sektöründeki üst düzey yetkililer, durumu sağlık enflasyonuna bağladı. Sağlık enflasyonunun yüzde 27'yi bulduğunu belirten yetkililer, "Bazı alanlarda yüzde 50-100'e yakın zam var. Bu nedenle fiyatlar arttı" değerlendirmesinde bulunuyor.

Sabah'tan Barış Ergin'in haberine göre özel hastaneler ise sigorta sektörünün aksine sağlık enflasyonunda oranın yüzde 17 olduğunu savunuyor. Özel sağlık sigortalarındaki fiyatların yükselmesi ile birlikte vatandaşın tamamlayıcı sağlık sigortalarına kaydığını belirten özel hastaneler, bazı alanlarda ise sağlık enflasyonunun yüzde 30'a kadar çıktığını kabul ediyor.

KOVİD-19 FATURASI MI?

Kovid-19'un yaşandığı 2020'de harcamaların arttığından şikayet eden sigorta şirketlerinin geçtiğimiz yıl salgını poliçe kapsamına almasını herkes alkışlamıştı. Ancak 2021'de yapılan zamlar "bu faturayı çıkarmak için fahiş zam mı yapıldı" sorusunu gündeme taşıdı. Vatandaşlar, hasar primi bahane edilerek yapılan zamların insanların hastaneye gitmediği bir dönemde olmasının da diğer bir çelişki olduğunu belirtiyor. Kovid-19 nedeniyle yüzde 300'e çıkan hasar primi olduğunu belirten sigortacılar ise çok lüks hastaneler kapsam içine girince sigorta fiyatının otomatik olarak arttığını savunuyor.

15 BİN TEDAVİ YAPILDI

Kovid-19 etkisine bakıldığında ise sigorta şirketleri 15 bin sigortalının koronavirüs tedavisini karşıladı. Koronavirüs hastası için yapılan harcama tutarı ortalama ise 15-20 bin lira arasında değişiyor. Sigorta şirketlerinin Kovid-19 nedeniyle maruz kaldıkları faturanın 500 milyon liraya yakın olduğu belirtiliyor. Özel hastane işletmecileri ise Kovid-19 sürecinde yapılan harcamaların, toplamın yüzde 3-4'ü olduğunu savunurken, 2020'de birçok kişinin de mecbur kalmadıkça hastaneye gitmediğine dikkat çekiyor.
Sabah
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