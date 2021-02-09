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İstinaftan tartışmalı karar: 100 bin çok 10 bin yeter

Hatalı ameliyat nedeniyle bir gözünü kaybeden vatandaşa mahkeme, iş göremezlik tazminatı olarak 174 bin 936 TL maddi tazminat ödenmesine karar verirken, manevi tazminat olarak 100 bin TL ödenmesini hükmetti. İstinaf mahkemesi ise sebepsiz zenginleşmeye yol açtığı gerekçesiyle verilen manevi tazminat kararını bozarak sadece 10 bin TL manevi tazminat ödenmesine karar verdi.
 09 Şubat 2021 09:14
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İstinaftan tartışmalı karar: 100 bin çok 10 bin yeter

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre: Yahya Kemal Türk isimli işçi, miyop göz rahatsızlığı sebebiyle kullanmış olduğu lens kayınca, 4 Aralık 2013 tarihinde Ulucanlar Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Doktorlar, Türk'ün ameliyat olmasına karar verdi. Yapılan ameliyat yanlış ve hatalı müdahale neticesinde başarısızlıkla sonuçlandı ve Türk sağ gözünü kaybetti. Gözün kurtarılması amacıyla 7 ameliyat daha yapıldı, ancak sonuç alınamadı.

'DOKTOR KUSURLU'

Türk, ameliyatı yapan doktor hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, doktor hakkında Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açtı. Yapılan yargılama sonucunda doktora "Taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 500 gün adli para cezası verildi. Kararda, sanık doktorun özen eksikliği nedeniyle Türk'ün yaralanmasına neden olduğu ve ameliyat sırasında kusurlu olduğu belirtildi.

Türk, avukatı İsmail Kılıç aracılığıyla maddi ve manevi tazminat talebiyle Sağlık Bakanlığı aleyhine Ankara 6. İdare Mahkemesi'ne dava açtı. Dava dilekçesinde Türk'ün görme yetisini kaybettikten sonra çalıştığı işini bırakmak zorunda kaldığı, maddi olarak çok büyük bir zarara uğradığı anlatıldı. Dilekçede "Türk'ün geçirdiği hatalı ameliyatlardan sonra sağ gözünün görme yetisini tamamen kaybetmiş olması kendisini çok büyük manevi zarara uğratmıştır" denildi.

İdare mahkemesi, iş göremezlik tazminatı olarak Türk'e 174 bin 936 TL maddi tazminat ödenmesine karar verirken, 'yaşadığı ağır elem ve üzüntü' nedeniyle de kendisine 100 bin TL, eşine 30 bin TL, oğluna da 20 bin TL olmak üzere toplamda, 150 bin TL manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

KARARI BOZDU

Sağlık Bakanlığı, söz konusu karara ilişkin istinaf başvurusunda bulundu. Dosya, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 10. İdari Dava Dairesi'nin gündemine geldi. Daire, 18 Kasım 2020 tarihinde yerel mahkemenin hükmettiği 174 bin 936 TL'lik maddi tazminatı onadı. Ancak daire, sebepsiz zenginleşmeye yol açtığı gerekçesiyle verilen manevi tazminat kararını bozdu. Daire, Türk'e sadece 10 bin TL, eşi ve oğluna ayrı ayrı 5'er bin TL manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

'ZENGİNLEŞMEYE YOL AÇMAMALI'

Geçtiğimiz hafta taraflara tebliğ edilen kararda, manevi tazminat miktarına ilişkin olarak, "Manevi tazminatın tutarını belirleme hakimin takdirine bırakılmış ise de hükmedilen tutarın uğranılan manevi zararla orantılı, duyulan üzüntüyü hafifletici olması gerekir.

Hakimin manevi zarara karar vereceği para tutarı, adalete uygun olmalıdır. Takdir edilecek miktar, mevcut halde elde edilmek istenilen tatmin duygusunun, etkisine ulaşmak için gerekli olan kadar olmalı ve sebepsiz zenginleşmeye yol açmamalıdır" denildi.

RENCİDE EDİCİ BİR KARAR

Hatalı ameliyat sonucu bir gözünü kaybeden Yahya Kemal Türk'ün avukatı İsmail Kılıç, istinaf mahkemesinin 'sebepsiz zenginleşmeye' yol açtığı gerekçesiyle manevi tazminat kararını bozarak, 100 bin TL'den 10 bin TL'ye düşürmesiyle ilgili olarak Hürriyet'e açıklamalarda bulundu.

Avukat İsmail Kılıç, "Verilen karar, hukukiliğini bir tarafa bırakarak söylüyorum, insanın manevi bütünlüğünü rencide eden bir karardır. Bir göz için duyulan üzüntünün bedeli 10 bin TL olabilir mi? Kararın bozulması için Danıştay'a başvuracağız" ifadelerini kullandı.
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