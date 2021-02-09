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WhatsApp'tan yeni video özelliği

WhatsApp platformu güncellemeye hazırlanıyor. Bu adım sonrası WhatsApp'ın video özelliği oldukça kullanışlı bir özellik kazanacak.
 09 Şubat 2021 09:17
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WhatsApp'tan yeni video özelliği

Facebook'un bünyesinde bulunan mesajlaşma platformu WhatsApp bir süredir zorunlu güncelleme kararı ile gündemdeydi.

Bu konuda kısmen geri adım atan WhatsApp zorunlu güncellemenin gerçekleşeceği tarihi erteleme kararı almıştı.

WhatsApp şimdi ise platforma entegre etmeye hazırlandığı yeni özelliği ile gündemde. WhatsApp, Google Play Beta Programı'nda yer alan kulllanıcılar için son derece kullanışlı olabilecek yeni bir özellik yayınladı.

Google Play Beta Programı'nda bulunan WhatsApp kullanıcılarının erişimine açılan bu özellik sayesinde, videoları sessize almak mümkün hale geldi.

Bu kullanıcılar bir videoyu başkasına gönderirken isteğe bağlı olarak sesini kapatabiliyorlar. Özelliğin önümüzdeki günlerde tüm WhatsApp kullanıcılarının beğenisine sunulması bekleniyor.
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