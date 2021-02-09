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Emrah Serbes olayında epikriz raporunu hazırlayan doktor 'şüpheli' oldu

Kaza sonucu 3 kişinin ölümüne sebep olan Emrah Serbes'in eniştesi Kıvanç Nart ve epikriz raporunu hazırlayan Dr. Çezar Atasoy, 'şüpheli' oldu. Enişteye, Serbes'in alkollü olduğunun tespitini engellediği, Dr. Atasoy'a ise, alkolü kaza sonrası almış gibi göstermeye çalıştığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu.
 09 Şubat 2021 09:18
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Emrah Serbes olayında epikriz raporunu hazırlayan doktor 'şüpheli' oldu

Trafik kazasıyla üç kişinin ölümüne neden olup 13 yıl 4 ay hapse mahkum edilen yazarsenarist Emrah Serbes dosyasında yeni bir gelişme yaşandı. Serbes'in avukatı Prof. Dr. Ersan Şen, Yargıtay'a Dr. Çezar Atasoy'un hazırladığı epikriz raporunu sunmuştu. Hastanenin antetli kağıdıyla sunulan belgenin hastane yönetiminden habersiz hazırlanıp yargılamayı etkileme amaçlı sunulduğu ortaya çıkmıştı.

DELİLLERİ YOK ETME AMACI

Günaydın'dan Mustafa Sait Özkan'ın haberine göre, Atasoy hakkında 'suçluyu kayırma' ve 'sağlık mensuplarının suçu bildirmemesi' maddeleri kapsamında suç duyurusunda bulunuldu. İddiaya göre kazadan bir gün sonra Serbes'in eniştesi Kıvanç Nart'ın, Dr. Atasoy'u aradığı ve Serbes'in alkol almasının sakıncası olup olmadığını sorduğu, Atasoy'un ise Serbes'in psikolojik durumu gözetilerek alkol almasında sorun olmadığı yönünde görüş bildirdiği ortaya çıktı. Atasoy hakkında yapılan suç duyurusunda, Serbes'in hastanede yapılacak testte alkollü çıkacağı bilindiği için adli makamları yanıltmak ve delilleri yok etmek amacıyla, alkolü kazadan sonra alınmış gibi gösterme amacı güttüğü vurgulandı.

'ARACI EMRAH'IN KULLANDIĞINI BİLMİYORDUM'

Serbes'i hastaneye götüren ve alkollü olduğuna yönelik tespiti engellediği iddia edilen eniştesi Kıvanç Nart hakkında da 'suçluyu kayırma' suçu kapsamında suç duyurusunda bulunuldu. Serbes'in yolda doktor izniyle alkol aldığını söyleyen Nart, "Aracı Emrah'ın kullandığını bilseydim kesinlikle teslim olmasını sağlardım" dedi.
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