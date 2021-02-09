Adana'da sosyal medya aracılığıyla uyuşturucuya özendirenlere yönelik operasyon
|09 Şubat 2021 09:27
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Adana'da sosyal medya aracılığıyla uyuşturucu kullanımına özendirdiği ileri sürülen 12 şüphelinin yakalanması için özel harekat destekli operasyon düzenlendi.
Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele ile Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya hesaplarından başkalarını uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımına özendirdiği değerlendirilen kişilere yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, Adana Cumhuriyet Başsavcılığının hakkında gözaltı kararı verdiği 12 şüphelinin yakalanması için şafak operasyonu düzenledi.
Özel harekat polislerinin de desteğiyle tespit edilen adreslere baskın düzenleyen ekipler, bazı evlere kapıları kırarak girdi. Bu sırada bazı polisler uzun namlulu silahlarla sokak ve evlerin girişlerinde önlem aldı.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan bazı şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
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