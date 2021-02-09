Adana'da sosyal medya aracılığıyla uyuşturucuya özendirenlere yönelik operasyon

'OMURİLİK SARIMSAĞI' CEVABIYLA GÜNDEM OLAN DOKTORDAN AÇIKLAMA ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının joker olarak danıştığı Doktor Ali Çiçek, "Hangisi beyindeki bir bölgeye verilen addır?' sorusuna 'omurilik sarımsağı' yanıtını verince olay olmuştu. Sosyal medyada gündem olan Doktor Ali Çiçek, kendisini savunarak ses problemi yüzünden söylediği şıkkın cevap gibi algılandığını belirtti.