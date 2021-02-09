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Her şehre özel ofisler kurulacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği ekonomi ve hukuk reformunun ayrıntıları netleşiyor. Reform paketiyle, küresel zincire entegre olan işletmelere teşvikte öncelik verilecek. Yatırım izinleri kolaylaştırılacak, uyuşmazlıklarda anında çözüm için arabulucu devreye girecek. Bu kapsamda her şehre özel ofisler kurulacak
 09 Şubat 2021 09:35
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Her şehre özel ofisler kurulacak

Uzlaşma, sulh, uluslararası tahkim gibi çözüm yollarının kullanımı artacak. Sanayi sektörleri için ortak olan süreçlerle birlikte "gıda, ilaç, kimya, otomotiv, savunma sanayi, metal işleme, çimento, kağıt alt sektörlerinde" yatırım yol haritaları çıkarılacak. Yatırımcının hukuki güvencesi artırılırken, izin, onay, ruhsat süreçlerinin hızlı, düşük maliyetli olmasını sağlayan bilgi havuzu kurulacak. Özel yatırımlara yönelik çerçeve bir hukuki düzenleme yapılacak. Basit yargılama usulünün uygulanma alanı genişletilecek, e-duruşma başta olmak üzere yargıda teknolojik imkanlar güçlendirilecek.

TAMAMEN DİJİTAL ORTAMDA YAPILMAYA BAŞLANACAK

Yatırımcı ile kamu kurumları arasında çıkan uyuşmazlıklarda 'yatırım ombudsmanı' devreye girecek. Lisans, ruhsat gibi işlemlerin sonuçlandırma takvimi duyurulacak, sapma durumunda gerekçeler yatırımcıya bildirilecek. Belediyelerin yatırım izinleri basitleştirilecek. İş ve işlemler için talep edilen belgeler ve alınan ücretler de rasyonel hale getirilecek. Aralık 2022 tarihine kadar şirket kuruluş süreçleri tamamen dijital ortamda yapılmaya başlanacak.

İKAMET VERİLMESİNE KOLAYLIK

Teşviklerde yatırımcının ihtiyacı olan desteklerden yararlanmasını sağlayacak esnek bir sisteme geçilecek. Yüksek teknoloji ürünlerini teşvik için uluslararası doğrudan yatırımların artırılmasına yönelik teşvik programları devreye girecek. Küresel evlilikler desteklenerek teknoloji transferine dayalı yatırımlar teşvik edilecek. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, yatırımcılara yol göstererek, danışmanlık hizmeti sunacak. Yatırımlara yönelik destek programlarının etkinliği ölçülerek öncelikli sektörlere göre tasarım yapılması sağlanacak. Proje bazlı teşviklerde küresel değer zincirine entegre olan, teknolojik seviye ve ihracatı artıran yatırımlara öncelik verilecek. Öncelikli sektör yatırımlarında, yatırımın yapılması, yönetilmesi veya işletilmesiyle ilgili yabancı kişilere ve ailelerine ikamet ve çalışma izni verilmesinde hem öncelik hem de kolaylık sağlanacak.

HER İLE OFİS KURULACAK

Yatırım Danışma Konseyi, özel sektörün ihtiyaçlarını, ulusal politika hedeflerini, küresel eğilimleri göz önüne alarak yatırım ortamının iyileşmesine yönelik faaliyetleri yürütüyor. Türkiye'nin yatırım ortamı reformu deneyimini talep eden ülkelerle paylaşmak üzere geliştirilen Tecrübe Paylaşım Programı kapsamında da çeşitli ülkelerle ve uluslararası kuruluşlarla çalışmalar yürütülüyor. Yatırımcıyı destek için her ilde bilgilendirme ofisi kurularak, devlet destekleri başvuru, izin ve teşvik belgeleri elektronik ortamda verilecek.

MACARİSTAN'DAN İLK DOĞRUDAN YATIRIM

Macaristan'ın en büyük medikal cihaz üreticilerinden Medicor firması Ankara Sanayi Odası 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde yatırım yapacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile dün bir araya gelerek, basın toplantısı düzenledi. Varank, medikal sektöründe Macaristan'ın Türkiye'deki ilk yatırımının gerçekleştirileceğini belirterek, "Bu yatırımın, Macar dostlarımızın ülkemizin ekonomik potansiyeline ve siyasi istikrarına duyduğu güveninin somut bir yansıması olduğunu ifade etmek istiyorum" dedi. 2022'de üretimin başlayacağı mesajını veren Varank, Medicor firmasının yatırımını tamamlandığında Macaristan'daki üretiminin bir kısmını Türkiye'ye taşımayı planladığı bilgisini verdi. Varank, "Medicor firması, ürettiği ürünleri Türkiye'nin yanı sıra Orta Asya, Orta Doğu ve Afrika ülkelerine de ihraç ederek ülkemiz için önemli bir katma değer oluşturacak" dedi. Szijjarto ise Türkiye'nin Kovid-19 sürecinde Macaristan'la gösterdiği dayanışmaya işaret ederek, "Geçen yıl, Türk dostlarımızdan en zor dönemde büyük yardım aldık" diye konuştu.

Hazal Ateş
Sabah
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