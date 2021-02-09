1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Temaslı takibi, evde hasta izlemi ve filyasyon rehberi güncellendi

Temaslı takibi, salgın yönetimi, evde hasta izlemi ve filyasyon rehberi güncellendi
 09 Şubat 2021 09:42
+Aa- Yazdır
Temaslı takibi, evde hasta izlemi ve filyasyon rehberi güncellendi

Sağlık Bakanlığınca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde, virüsün mutasyona uğraması üzerine, "Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon Rehberi'nde" güncelleme yapıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından hazırlanan rehbere, mutasyonlu virüs görülen kişilerin tedavi süreciyle ilgili iki ayrı madde eklendi.

Rehbere, varyant suşlar ile ilgili olarak, "Farklı suşlar ile enfekte olan kişilerin (özellikle varyant suşlar) aynı odaya kohortlaması, virüslerde rekombinasyona neden olarak yeni bir varyant suşa neden olabileceği için bu dönem, hastaların mümkün olabildiğince tek olarak odalarda yatırılması önerilir." maddesi dahil edildi.

Rehbere eklenen diğer maddeler şöyle:

"Varyant suş ile enfekte pozitif vakaların izolasyonunun en erken 10. güne kadar devam edilmesi sonrasında PCR testi ile negatiflik görüldükten sonra izolasyonun sona erdirilmesi gereklidir. 10. günden sonra pozitif çıkan kişilere 48 saat aralıklar ile kontrol testi yapılmaya devam edilmesi önerilir. Varyant suş ile enfekte kesin vaka temaslılarının karantina süreleri en az 10 gün olup, bu sürenin sonunda PCR negatifliği gösterilerek karantinanın sona erdirilmesi gerekmektedir."
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Atama izinlerinde araştırma görevlilerine yönelik düzenleme
09 Şubat 2021 11:07		 Eskişehir'de 40 haneli apartman 'Kovid-19' nedeniyle karantinaya alındı
09 Şubat 2021 10:40
Konya Valiliği, 'şivlilik'e katılacak çocuklara işlem yapacak
09 Şubat 2021 10:25		 SBB, 2021 yılı atama izin sayılarına dair resmi yazıyı yayımladı
09 Şubat 2021 01:28
Marketlerde meyve sebze satışına yeni düzenleme
09 Şubat 2021 01:17		 HSK'nın hakim ve savcı terfilerine dair kararı yayımlandı
09 Şubat 2021 00:57
Çorum'un ilk ve tek kadın trafik polisi görev başında
08 Şubat 2021 23:24		 800 bin belediye personeline afetlere karşı eğitim verilecek
08 Şubat 2021 21:27
İstanbul Havalimanı Camisi'ne Ali Kuşçu'nun adı verildi
08 Şubat 2021 19:36		 İstanbul'da çakar kullanan bin 275 kişiye ceza
08 Şubat 2021 19:24
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:59 - Altının gramının yükselişi sürüyor10:57 - Doğu'da 4 il için buzlanma ve don uyarısı10:55 - Erdoğan 3 ay sonra ilk kez bizzat il kongresine katılacak10:53 - Kılıçdaroğlu'ndan İnce'nin istifasına ilk yorum10:50 - İzmir Urla açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem10:47 - İstanbul'da kamyonların arasında makas attı
10:44 - Akşener: Borcu olmayan tek bir esnafa rastlamadım10:43 - İkna yoluyla bir terörist daha teslim oldu10:41 - 'Amblem benzerliği' nedeniyle itiraz edilmişti, AYM kararını verdi10:40 - Eskişehir'de 40 haneli apartman 'Kovid-19' nedeniyle karantinaya alındı10:30 - Aynı araçtan 17 tane alan kişi: Eski 100 metre koşucuyum10:25 - Konya Valiliği, 'şivlilik'e katılacak çocuklara işlem yapacak
10:17 - Dolandırıcıya kaptırdığı aracını kurtarmak isterken yine dolandırıldı10:14 - Kastamonu'nun Abana ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı10:10 - Tesla'nın hamlesinden sonra Bitcoin rekor yükselişe geçti10:09 - Avrupa'nın 'Türk Yükseköğretim Sistemi' karnesine 5 alanda tam puan verildi10:06 - Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 12 şüpheli yakalandı
10:06 - Borsa güne yükselişle başladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
SBB, 2021 yılı atama izin sayılarına dair resmi yazıyı yayımladı
15 ilde FETÖ operasyonu: 56 rütbeli askere gözaltı kararı
Her şehre özel ofisler kurulacak
Marketlerde meyve sebze satışına yeni düzenleme
5 gün daha yaz hafta sonu kış! 20 derece birden düşecek...
Bakan Akar yanıtladı... FETÖ'cü albay YAŞ'ta nasıl general oldu?
Vatandaşı isyan ettiren sağlık sigortası zammı
Bankalardan 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi fırsatları!
Jigolo çetesinin günlük cirosu 1 milyon lira
Omurilik soğanını bilmeyen hekim olur mu?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
zifir 1
Ar etmek 1
erken kalkmak 1
cthulhunun çağrısı 1
şeyh şamil 1
dolap 2
Tamarillo 1
Nasıl üretilir 2
devlet bahçeli 1
foucault sarkacı 1
SON İLANLAR
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi sözleşmeli 6 personel alacak
Antalya AKEV Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Erzurum Tortum SYDV 1 İşçi Alacak
Şırnak Silopi Belediyesi 3 İşçi Alacak
Şırnak İdil Belediyesi 10 İşçi Alacak
Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi İşçi Alım İlanı
Konya Akşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir İzdoğa 2 İşçi Alacak
Edirne İpsala Şehir Hizmetleri 1 İşçi Alacak
Denizli Merkezefendi Temizlik Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam