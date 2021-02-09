Ağabeyini bıçakladı! Pişman oldu ama kurtarılamadı
|09 Şubat 2021 09:46
|+Aa- Yazdır
Olay, Samsun'un Canik ilçesi Güngenyatak Mahallesi'nde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşinden ayrı olan 1 çocuk babası Cengiz Kuru (42) üst katta annesi ile birlikte ikamet ederken, pandemi dolayısıyla cezaevinden izinli çıkan kardeşi Arslan Kuru (40) ise evlerinin alt katında kalıyordu.
KANLAR İÇİNDE KALDI!
Kuru kardeşler iddiaya göre birlikte alkol içti. Cengiz Kuru alkolün de etkisiyle alt kattaki kardeşinin kaldığı eve ayakkabı ile girince ağabey-kardeş arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Arslan Kuru, ağabeyi Cengiz Kuru'yu evin içinde bıçakladı. Kanlar içinde kalan Cengiz Kuru kendini evin dışına attı ancak sırt üstü yere yığıldı.
KURTARMAK İSTEDİ!
Ağabeyinin hareketsiz yattığını gören Arslan Kuru pişman olup ölmemesi için ona kalp masajı yaptı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Cengiz Kuru'nun hayatını kaybettiği tespit edildi. Arslan Kuru, Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Cengiz Kuru'nun cenazesi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Dolandırıcıya kaptırdığı aracını kurtarmak isterken yine dolandırıldı
09 Şubat 2021 10:17
|Kastamonu'nun Abana ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı
09 Şubat 2021 10:14
|1 milyon TL çaldılar, 5 TL bahşiş bıraktılar
09 Şubat 2021 09:49
|Adana'da sosyal medya aracılığıyla uyuşturucuya özendirenlere yönelik operasyon
09 Şubat 2021 09:27
|Emrah Serbes olayında epikriz raporunu hazırlayan doktor 'şüpheli' oldu
09 Şubat 2021 09:18
|Kirayı geciktiren kadın 7 kişi tarafından bayılana kadar dövüldü
09 Şubat 2021 09:06
|Temiz havaya rağbet arttı
09 Şubat 2021 08:16
|Jigolo çetesinin günlük cirosu 1 milyon lira
09 Şubat 2021 08:07
|CHP Gençlik Kolları üyesi erkek çocuğunu taciz edip kayda almış
09 Şubat 2021 07:53
|İnternet suçları arasında ilk sırada müstehcenlik var
09 Şubat 2021 07:50