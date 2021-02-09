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Ağabeyini bıçakladı! Pişman oldu ama kurtarılamadı

Samsun'da, aile içi tartışma cinayetle bitti. Eve ayakkabı ile girme meselesi yüzünden çıkan tartışmada ağabeyini bıçaklayan kardeş, daha sonra pişman olup ona kalp masajı yaptı ama kurtaramadı. Katil zanlısı, jandarma tarafından gözaltına alındı
 09 Şubat 2021 09:46
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Ağabeyini bıçakladı! Pişman oldu ama kurtarılamadı

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Güngenyatak Mahallesi'nde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşinden ayrı olan 1 çocuk babası Cengiz Kuru (42) üst katta annesi ile birlikte ikamet ederken, pandemi dolayısıyla cezaevinden izinli çıkan kardeşi Arslan Kuru (40) ise evlerinin alt katında kalıyordu.

KANLAR İÇİNDE KALDI!

Kuru kardeşler iddiaya göre birlikte alkol içti. Cengiz Kuru alkolün de etkisiyle alt kattaki kardeşinin kaldığı eve ayakkabı ile girince ağabey-kardeş arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Arslan Kuru, ağabeyi Cengiz Kuru'yu evin içinde bıçakladı. Kanlar içinde kalan Cengiz Kuru kendini evin dışına attı ancak sırt üstü yere yığıldı.

KURTARMAK İSTEDİ!

Ağabeyinin hareketsiz yattığını gören Arslan Kuru pişman olup ölmemesi için ona kalp masajı yaptı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Cengiz Kuru'nun hayatını kaybettiği tespit edildi. Arslan Kuru, Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Cengiz Kuru'nun cenazesi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
DHA
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