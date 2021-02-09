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1 milyon TL çaldılar, 5 TL bahşiş bıraktılar

İstanbul Fatih'te, kimliği belirsiz maskeli 3 kişi bir iş yerine yan binanın depo bölümündeki duvarı delerek girdi. Hırsızlar bir saatte açtıkları kasada bulunan yaklaşık 1 milyon TL'yi çaldı.
 09 Şubat 2021 09:49
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Hırsızlar adeta dalga geçer gibi kasanın dibinde 5 TL bıraktı. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 7 Şubat Pazar günü saat 19:45 sıralarında Fatih'teki bir şarküteri dükkanında akıl almaz bir soygun yaşandı. Fatih'te, 6 şubesi olan şarküteri dükkanının arka tarafına maskeli 2 kişi gelerek, yandaki binanın kapısından içeri girdi.

Şahıslar daha sonra binanın merdivenlerinden aşağı inerek, bodrum katındaki duvarı delerek dükkanın depo alanında bulunan yönetim odasına girdi. Şüphelilerden bir kişi önce yazıhaneye girerek güvenlik kamerasının yönünü tavana çevirdi. Ardından şahıslardan bir kişi depo bölümünden su kovasını alıp, yazıhaneye gitti.

980 BİN TL ÇALIP KASADA 5 TL BIRAKTILAR

Hırsızlar daha sonar yanlarında getirdikleri aletlerle çelik kasanın kapısını delip, açtı. Yaklaşık bir saatlik uğraşın ardından maskeli 2 hırsız, 6 şubenin bir haftalık hasılatı olan 980 bin TL'yi yanlarında getirdiği çantaya koyarken, kasanın dibinde ise 5 TL bırakıp dışarı çıktı. 2 şahıs dışarı çıktıktan sonra başka bir kişi motosikletle binanın kapısına gelip, diğer iki kişiyi alıp kayıplara karıştı.

Pazartesi günü sabah saatlerinde dükkanı açmaya gelen iş yeri sahipleri, kasanın soyulduğunu görünce şok geçirdiler. İhbar üzerine olay yerine gelen polisler incelemenin ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

ŞÜPHELİLER KAMERADA

Soygunu gerçekleştiren 3 şüpheli dükkanın güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde, 2 şüphelinin olay yerine gelişi ve 1 şüphelinin yazıhane odasına girdikten sonra kamerayı kör noktaya çevirdiği görülüyor. Daha sonra bir kişinin depodan bir kova su aldığı yansıyor. Hırsızların parayı çaldıktan sonra dışarı çıktığı ve maskeli başka bir kişinin motosikletle diğer iki kişiyi aldığı anlar saniye saniye kaydedildi.

Olay hakkında konuşan iş yeri yöneticisi, "Sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için saat 17.00 civarı kapatıyoruz. Saat 19.30-20.00 civarında yan binanın bodrum katına geliyorlar. Bizim deponun olduğu duvarı kırıyorlar. O şekilde depodan kasanın olduğu yere giriyorlar. Daha sonra odadaki kamerayı kendilerini görmeyecek şekilde yukarıya doğru kaldırıyorlar. Sonra yarım saat, bir saat kadar kasa ile uğraşıp, patlatıyorlar kasayı. 900 bin ile 1 milyon arası para alıyorlar" dedi.

PLANLI BİR SOYGUN

6 tane şubede yaklaşık 60 tane çalışanlarının olduğunu anlatan iş yeri yöneticisi "6 tane şubemiz var, onları haftalık hasılatını burada topluyorduk. Yakın diye Pazartesi günleri buradan bankaya yatırıyoruz. Normalde devamlı parayı alıyoruz, bankaya götürüyoruz. Burada bekletmiyoruz, bir gün beklettik böyle bir şey başımıza geldi. Buradan direk kıracaklarını biliyorlar, diğer taraftan kırsalar karşılarına raf çıkacak. Biz planlı bir iş olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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