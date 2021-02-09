Bakan Akar yanıtladı... FETÖ'cü albay YAŞ'ta nasıl general oldu?
|09 Şubat 2021 09:58
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Bakan Akar, 2017 yılında FETÖ soruşturmasında FETÖ'den gözaltına alınan Serdar Atasoy'un 2020 Yüksek Askeri Şura'da nasıl Kara Kuvvetleri İstihbarat Başkanlığı görevine atanmasına ilişkin, "FETÖ'cü albay YAŞ'ta nasıl general oldu?" sorusuna, "Ancak sonradan savcılıktan kovuşturmaya yer olmadığına dair 2019 yılında kesin karar verilmiş. YAŞ'ta terfi öncesi istenen bilgi ve belgelerde herhangi olumsuzluk görülmediği için terfisine engel bir durum bulunmamıştır" yanıtını verdi.
'İçimizde hiçbir haini taşımamak konusunda kararlıyız'
Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin'e konuşan Bakan Akar, "Ancak, daha sonra ilgili kurumlardan (İstihbarat, Emniyet) gelen bilgiler üzerine gerekli işlem yapılarak TSK ile ilişiği hemen kesilmiştir. TSK olarak içimizde hiçbir haini taşımamak konusunda kararlıyız." açıklamasını yaptı.
Bakan Akar, "Yine açık kaynaklara yansıyan bilgilere göre YAŞ'tan sonra bu şahıs Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı'na tayin edilmiş, ancak fiilen bu göreve başlatılmamış. Doğru mu?" sorusuna yönelik, "Doğru. Başka bir birimde değerlendirilmişti." ifadesini kullandı.
Ergin, "Özetle, Milli Savunma Bakanı, bu kişinin geçen ağustos ayında YAŞ'ta generalliğe terfi ettirildikten sonra yine geçen ağustos ayında Kara Kuvvetleri İstihbarat Başkanlığı görevine atanmasına rağmen bu kritik göreve başlatılmadığını teyit ediyor. Akar'ın bu ifadesi, FETÖ bağlantısı sonradan kendi itirafıyla ortaya çıkan bu kişiyle ilgili sıkıntılı bir durumun daha o zamandan fark edildiğine işaret ediyor." düşüncesini dile getirdi.
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