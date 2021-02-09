Borsa güne yükselişle başladı
|09 Şubat 2021 10:06
|+Aa- Yazdır
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,24 artışla 1.538,56 puandan başladı.
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,65 puan ve yüzde 0,24 değer kazanarak 1.538,56 puana yükseldi.
Bankacılık endeksi yüzde 0,06 ve holding endeksi yüzde 0,25 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,20 ile turizm, tek gerileyen ise yüzde 0,02 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.
Dün, dalgalı bir seyir izlemesine karşın kapanışa yakın bankacılık hisseleri öncülüğünde yükselişe geçen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,51 değer kazancıyla1.534,91 puandan tamamladı.
Analistler, küresel pay piyasalarında ABD'de hayata geçirilmesi planlanan destek paketine ilişkin olumlu haber akışı ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında en kötünün geride kaldığına ilişkin beklentilerle alış ağırlıklı bir seyrin hakim olduğunu söyledi.
Bugün Almanya'da dış ticaret dengesi ve ABD'de JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.550 ve 1.570 seviyelerinin direnç, 1.505 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Altının gramının yükselişi sürüyor
09 Şubat 2021 10:59
|Güne başlarken döviz fiyatları
09 Şubat 2021 09:48
|Borsa günü yükselişle tamamladı
08 Şubat 2021 18:26
|Çeyrek altın 19 TL'lik artışla günü tamamladı
08 Şubat 2021 17:31
|Dolar günü yükselişle kapattı
08 Şubat 2021 17:18
|Bitcoin 45 bin doları görüp geriledi
08 Şubat 2021 16:25
|Altın fiyatları düştü vatandaşlar soluğu kuyumcularda aldı
08 Şubat 2021 16:20
|Borsa İstanbul aracı kurumların araştırılmasını istedi
08 Şubat 2021 09:16
|Tüm şirketler daha kolay kredi alacak
06 Şubat 2021 07:30
|Türk Lirası, 2021'de en çok değerlenen para birimi oldu
05 Şubat 2021 22:57