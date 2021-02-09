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İstanbul'da kamyonların arasında makas attı

Beton mikseri ile kamyonetin arasından makas atarak ilerleyen araç sürücüsünün trafiği ve kendi canını tehlikeye attığı anlar, araç kamerasına yansıdı.
 09 Şubat 2021 10:47
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İstanbul'daki Sultangazi-Arnavutköy yolunda bir araç kamerası, trafikte makas anlarını kaydetti.

Kamera tarafından kayıt altına alınan görüntülerde, beton mikseri ve kamyonetin arasından makas atarak ilerleyen hafif ticari araç dikkat çekti.

CANLARI HİÇE SAYDI

Hafif ticari aracın sürücüsü, hem yoldaki vatandaşların canını hem de kendi canını hiçe saydı.

O ANLAR KAMERADA

Dakikalarca makas atarak trafiği tehlikeye sokan hafif ticari araç, hemen arkasından gelen başka bir otomobilin araç kamerası tarafından kayıt altına alındı.
İhlas Haber Ajansı
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