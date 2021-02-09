İzmir Urla açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde İzmir'in Urla ilçesi açıklarında saat 10.30'da 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
|09 Şubat 2021 10:50
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