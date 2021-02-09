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Kılıçdaroğlu'ndan İnce'nin istifasına ilk yorum

Kılıçdaroğlu'ndan İnce'nin istifasına ilk yorum: Daha önce de ayrılanlar oldu yorumda bulunmayacağız
 09 Şubat 2021 10:53
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Kılıçdaroğlu'ndan İnce'nin istifasına ilk yorum

Yeni parti kurma hazırlığında olan Muharrem İnce'nin CHP'den istifa etmesine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum geldi. Daha önce de ayrılıp parti kuranlar olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Herhangi bir yorumda bulunmayacağız. Bu, CHP'den ilk istifa değil. Demokraside bunlar olabilir" diyerek polemiğe girmedi.

Eski CHP vekili Muharrem İnce, dün kameralar karşısına geçerek, 42 yıldır içinde bulunduğu CHP'den ayrıldığını açıklamıştı. İnce'nin istifasına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum geldi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu'nda (MYK) konuşan Kılıçdaroğlu, bunun CHP'den ilk istifa olmadığını belirterek, "Herhangi bir yorumda bulunmayacağız. Daha önce de ayrılıp parti kuranlar oldu. Demokraside bunlar olabilir. Biz, vatandaşın gündemi ile ilgilenmeye devam edeceğiz" dedi.

Muharrem İnce: ABD'den demokrasi dilenenlerle, "Libya'da ne işimiz var" diyenlerle yolumu ayırıyorum
Muharrem İnce düzenlediği basın toplantısıyla CHP'den ayrıldığını ilan etti. İnce 'ABD'den demokrasi dilenenlerle yolumu ayırıyorum. Mustafa Kemal Atatürk diyemeyenlerle yolumu ayırıyorum. 'Ne işimiz var Libya'da' diyerek Mavi Vatanı kavrayamayanlarla, 'Türkiye maalesef Azerbaycan'a yardım etti' diyenlerle yolumu ayırıyorum' ifadelerini kullandı.
Memurlar.Net
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