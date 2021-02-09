Doğu'da 4 il için buzlanma ve don uyarısı
|09 Şubat 2021 10:57
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Doğu Anadolu'daki Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için buzlanma ve don uyarısı yapıldı.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu, Muş çevresinde ise çok bulutlu olacak.
Hava sıcaklığının, mevsim normallerinin 5 ila 8 derece üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güney ve batı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette, Van Gölü'nde ise doğu ve kuzeydoğudan yer yer 2 ila 4 kilometre kuvvetinde esecek.
Gün içinde en yüksek sıcaklığın Van'da 9, Hakkari'de 6, Bitlis'te 4 ve Muş'ta sıfırın altında 2 derece olması bekleniyor.
Bölgede, yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimi dik yamaçlarda çığ riskine, kuvvetli buzlanma ve don olayı ile ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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