1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Atama izinlerinde araştırma görevlilerine yönelik düzenleme

2021 yılına ait Cumhurbaşkanlığı Kararında 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi uyarınca lisansüstü eğitim gören araştırma görevlilerine yönelik düzenleme yapıldı.
 09 Şubat 2021 11:07
+Aa- Yazdır
Atama izinlerinde araştırma görevlilerine yönelik düzenleme

2021 yılına ait atama izni istisnalarına dair Cumhurbaşkanı Kararı, Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından 08 Şubat 2020 tarihinde web sayfası üzerinden kamuoyuyla paylaşıldı.

Bilindiği üzere, 2020 yılına ait alınan atama izni istisnalarına dair kararda ilk kez öğretim üyesi atamalarına sınırlandırma getirilmiş, devlet üniversiteleri için bu kapsamda yapılacak atama sayısının 6 bin olarak belirlenmesine karar verilmişti. Daha sonra ise, kurum içerisinden doçent ve profesör kadrolarına yapılacak atamaların bu atama izninden muaf tutulması da hüküm altına alınmıştır.

Bu yıl için alınan kararda ise geçen sene olduğu gibi öğretim üyesi atamalarında sınırlandırmaya devam edilmiş ve toplam sayı yine 6 bin olarak belirlenmiştir. Ancak, bu yıl ilk kez araştırma görevlilerine yönelik bir düzenlemeye karar verilmiştir.

Buna göre, "4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 35 inci maddesi uyarınca doktora veya sanatta yeterlik eğitimini tamamlayanlardan mezuniyet tarihinden itibaren bir yıl içinde adına eğitim gördükleri yükseköğretim kurumunun doktor öğretim üyesi kadrosuna yapılacak atamalar" belirlenen toplam 6 bin atama iznine dahil edilmeyecektir.

Örneğin, Muş Alparslan Üniversitesi adına 2547 sayılı Kanunun 33/a ya da 50/d statülerine göre aynı Kanunun 35 inci maddesi uyarınca Ankara Üniversitesinde doktora gören araştırma görevlileri doktora eğitimlerini tamamlamalarını müteakip bir yıl içinde Muş Alparslan Üniversitesinde doktor öğretim üyesi kadrolarına atanmaları halinde ilgili yılın atama iznine dahil edilmeyecektir.

Özellikle, geçtiğimiz yıl 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca atanan araştırma görevlilerinin istekleri halinde doğrudan 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi uyarınca görevlendirmeleri, yeni kurulan üniversitelerde öğretim elemanı ihtiyacının artmasına neden olmuştu. 2021 yılı için yapılan bu düzenleme ile doktora eğitimlerini tamamlamaları sonucunda herhangi bir mecburi hizmet yükümlülüğü de bulunmayan 50/d statüsündeki bu kişilerin adına öğrenim gördükleri üniversitelerde öğretim üyeliği kadrolarına geçişine bir nebzede olsun katkı sağlayacağı kuşkusuzdur.

Öte yandan, YÖK'ten, araştırma görevlilerine müjdeli haber başlıklı yazımızdaki YÖK'ün kararına rağmen bazı Üniversitelerin halen araştırma görevlilerini 35 inci madde uyarınca lisansüstü eğitim yaptıkları Üniversitelere göndermemekte direnmeye devam etmeleri durumunda istisna hükmünden faydalanamayacakları da açıktır.

Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
YouTuber'lara geriye dönük vergi incelemesi başlatıldı
09 Şubat 2021 12:35		 AFAD İstanbul'daki fırtınanın bilançosunu açıkladı
09 Şubat 2021 12:34
Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğüne 27 denetim aracı teslim edildi
09 Şubat 2021 12:20		 Adıyaman'da 36 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
09 Şubat 2021 11:58
Eskişehir'de 40 haneli apartman 'Kovid-19' nedeniyle karantinaya alındı
09 Şubat 2021 10:40		 Konya Valiliği, 'şivlilik'e katılacak çocuklara işlem yapacak
09 Şubat 2021 10:25
Temaslı takibi, evde hasta izlemi ve filyasyon rehberi güncellendi
09 Şubat 2021 09:42		 SBB, 2021 yılı atama izin sayılarına dair resmi yazıyı yayımladı
09 Şubat 2021 01:28
Marketlerde meyve sebze satışına yeni düzenleme
09 Şubat 2021 01:17		 HSK'nın hakim ve savcı terfilerine dair kararı yayımlandı
09 Şubat 2021 00:57
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:35 - YouTuber'lara geriye dönük vergi incelemesi başlatıldı12:34 - AFAD İstanbul'daki fırtınanın bilançosunu açıkladı12:20 - Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğüne 27 denetim aracı teslim edildi12:15 - Gün ortasında dolar hafif yükselişte12:02 - Kanalizasyon hizmeti vermeyen belediyenin atık su bedeli alamaz12:01 - İnfilak eden otomobilde taşınan patlayıcıda terör örgütü PKK şüphesi
11:58 - Adıyaman'da 36 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı11:51 - 'AYM kararlarının uygulanmaması anayasayı işlevsiz yapabilir'11:48 - Domuza çarpan minibüs devrildi: 3 ölü11:43 - Antalya'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi öldü11:30 - Havayı koklayan adam CNN Türk'ten ayrıldı11:13 - Bahçeli'den Enis Berberoğlu açıklaması: İnfazın durdurulmasına karşıyız
11:09 - Akciğer kanseri vakalarının yüzde 95'inden sigara sorumlu11:07 - Atama izinlerinde araştırma görevlilerine yönelik düzenleme11:01 - Avrupa Eğitim Vakfı MEB'in uygulamasını örnek gösterdi10:59 - Altının gramının yükselişi sürüyor10:57 - Doğu'da 4 il için buzlanma ve don uyarısı
10:55 - Erdoğan 3 ay sonra ilk kez bizzat il kongresine katılacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
SBB, 2021 yılı atama izin sayılarına dair resmi yazıyı yayımladı
Her şehre özel ofisler kurulacak
Bakan Akar yanıtladı... FETÖ'cü albay YAŞ'ta nasıl general oldu?
15 ilde FETÖ operasyonu: 56 rütbeli askere gözaltı kararı
5 gün daha yaz hafta sonu kış! 20 derece birden düşecek...
Marketlerde meyve sebze satışına yeni düzenleme
Konya Valiliği, 'şivlilik'e katılacak çocuklara işlem yapacak
Vatandaşı isyan ettiren sağlık sigortası zammı
Bankalardan 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi fırsatları!
Aynı araçtan 17 tane alan kişi: Eski 100 metre koşucuyum
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Bu dünyayı özetleyen en sahici cümle 3
Tamarillo 1
budama makası aşı bıçağıyla gezen insan 1
bıldır 3
ösym'nin sınav parasına zam yapması 4
su 4
pileki 1
cthulhunun çağrısı 1
herşeyi bildiğini zanneden kişi 1
foucault sarkacı 1
SON İLANLAR
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi sözleşmeli 6 personel alacak
Antalya AKEV Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Erzurum Tortum SYDV 1 İşçi Alacak
Şırnak Silopi Belediyesi 3 İşçi Alacak
Şırnak İdil Belediyesi 10 İşçi Alacak
Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi İşçi Alım İlanı
Konya Akşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir İzdoğa 2 İşçi Alacak
Edirne İpsala Şehir Hizmetleri 1 İşçi Alacak
Denizli Merkezefendi Temizlik Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam