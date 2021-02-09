Atama izinlerinde araştırma görevlilerine yönelik düzenleme

2021 yılına ait atama izni istisnalarına dair Cumhurbaşkanı Kararı, Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından 08 Şubat 2020 tarihinde web sayfası üzerinden kamuoyuyla paylaşıldı.

Bilindiği üzere, 2020 yılına ait alınan atama izni istisnalarına dair kararda ilk kez öğretim üyesi atamalarına sınırlandırma getirilmiş, devlet üniversiteleri için bu kapsamda yapılacak atama sayısının 6 bin olarak belirlenmesine karar verilmişti. Daha sonra ise, kurum içerisinden doçent ve profesör kadrolarına yapılacak atamaların bu atama izninden muaf tutulması da hüküm altına alınmıştır.

Bu yıl için alınan kararda ise geçen sene olduğu gibi öğretim üyesi atamalarında sınırlandırmaya devam edilmiş ve toplam sayı yine 6 bin olarak belirlenmiştir. Ancak, bu yıl ilk kez araştırma görevlilerine yönelik bir düzenlemeye karar verilmiştir.

Buna göre, "4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 35 inci maddesi uyarınca doktora veya sanatta yeterlik eğitimini tamamlayanlardan mezuniyet tarihinden itibaren bir yıl içinde adına eğitim gördükleri yükseköğretim kurumunun doktor öğretim üyesi kadrosuna yapılacak atamalar" belirlenen toplam 6 bin atama iznine dahil edilmeyecektir.

Örneğin, Muş Alparslan Üniversitesi adına 2547 sayılı Kanunun 33/a ya da 50/d statülerine göre aynı Kanunun 35 inci maddesi uyarınca Ankara Üniversitesinde doktora gören araştırma görevlileri doktora eğitimlerini tamamlamalarını müteakip bir yıl içinde Muş Alparslan Üniversitesinde doktor öğretim üyesi kadrolarına atanmaları halinde ilgili yılın atama iznine dahil edilmeyecektir.

Özellikle, geçtiğimiz yıl 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca atanan araştırma görevlilerinin istekleri halinde doğrudan 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi uyarınca görevlendirmeleri, yeni kurulan üniversitelerde öğretim elemanı ihtiyacının artmasına neden olmuştu. 2021 yılı için yapılan bu düzenleme ile doktora eğitimlerini tamamlamaları sonucunda herhangi bir mecburi hizmet yükümlülüğü de bulunmayan 50/d statüsündeki bu kişilerin adına öğrenim gördükleri üniversitelerde öğretim üyeliği kadrolarına geçişine bir nebzede olsun katkı sağlayacağı kuşkusuzdur.

Öte yandan, YÖK'ten, araştırma görevlilerine müjdeli haber başlıklı yazımızdaki YÖK'ün kararına rağmen bazı Üniversitelerin halen araştırma görevlilerini 35 inci madde uyarınca lisansüstü eğitim yaptıkları Üniversitelere göndermemekte direnmeye devam etmeleri durumunda istisna hükmünden faydalanamayacakları da açıktır.