Bahçeli'den Enis Berberoğlu açıklaması: İnfazın durdurulmasına karşıyız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

''ALAYINIZI UYARIYORUM; GİRDİĞİNİZ YOLUN SONU UÇURUM''

Dünyanın, Türkiye'nin ve Türk milletinin yaşadığı sorunları ve tehlikeleri bilmeden veya yorumlamadan MHP'yi anlamanın mümkün olmadığını dile getiren Bahçeli, şöyle devam etti:

"Milliyetçi Hareket Partisi'nin tarihi köklerini, siyasetinin derin manasını değerlendirmekte güçlük çekenler varsa, onlara söyleyeceğim söz, milliyetçilerin hiç olmadığını varsaydıkları bir Türkiye'nin özellikle son 1,5 asrını tahayyül etmeleri ve neyin eksik kalacağını düşünmeleridir. Türk milliyetçileri olmasaydı, devrilen bir İmparatorluğun altından yeni bir devlet nasıl çıkardı Balkan Savaşları'nın ızdırapları, Birinci Dünya Savaşı'nın kayıpları, mütareke yıllarının acıları nasıl ve hangi vasıtalarla telafi edilebilirdi Bugün bol keseden sallayan lafazan ve laçka siyasetçilerin bunlara verilecek bir cevabı var mıdır Biliyor ve görüyoruz ki, Türk milletinin ezeli meziyetlerinden, emsalsiz faziletlerinden, yüksek kabiliyetlerinden habersiz olanların milli ve manevi değerleri bilmesi, bunlara riayet ve sadakat göstermesi hayal ötesi bir beklentidir. Bir defa herkesin kabul etmesi, değilse bile anlaması gereken husus şudur: Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye'nin lehine ve yararına olmadığına inandığı her tahrik veya her teşebbüs karşısında tek başına da kalsa sonuna kadar direnmiştir."

Bu meşru direnişin ve mücadelenin bundan sonra da aynen korunacağını vurgulayan Bahçeli, "Türkiye üzerinde plan yapanlar, milletin vermediği yetkiyi almak için kuyrukta bekleyenler, demokrasi dışı arayışlara heves edenler, aynı zamanda dış güçlerden namertçe medet umanlar, alayınızı uyarıyorum; girdiğiniz yolun sonu uçurum, akıbetiniz mahvoluştur. Cumhur İttifakı düşmeden, Milliyetçi Hareket Partisi teslim alınmadan bu vatanı bölemezsiniz, bu devleti yıkamazsınız, bu milleti karanlığa çekemezsiniz. Yaparız diyen varsa hodri meydan; son neferimize kadar da mücadeleye seve seve atılmaya billahi varız ve buradayız. Türk milletinin hassasiyetleriyle oynamak, milli güvenliğimizle ve iç barış ortamıyla kutuplaşmak hiç kimseye bir fayda sağlamayacaktır. İkazla hatırlatıyorum, Türkiye düşmanlarının dolduruşuna gelip maşalık görevine talip olanlar maşeri vicdan önünde sonuna kadar hesap vereceklerini unutmasınlar" yorumunu yaptı.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

''Türkiye üzerinde plan yapanlar, milletin vermediği yetkiyi almak için kuyrukta bekleyenler, demokrasi dışı arayışlara heves edenler, aynı zamanda dış güçlerden namertçe medet umanlar, alayınızı uyarıyorum girdiğiniz yolun sonu uçurum, akıbetiniz mahvoluştur.

''CUMHUR İTTİFAKI DÜŞMEDEN, BU DEVLETİ YIKAMAZSINIZ''

Cumhur İttifakı düşmeden, Milliyetçi Hareket Partisi teslim alınmadan bu vatanı bölemezsiniz, bu devleti yıkamazsınız, bu milleti karanlığa çekemezsiniz.''

''SAKLAYACAK, GİZLEYECEK, KORKACAK HİÇBİR AÇIĞIMIZ YOKTUR''

Bizim hedeflerimiz, 2023'deki Cumhurbaşkanı adayımız bilinmektedir. Allah'a şükürler olsun ki saklayacak, gizleyecek, korkacak hiçbir açığımız, hiçbir zaaf veya yanlışımız yoktur. Sayın Cumhurbaşkanımızla ihtiyaç hasıl olduğunda görüşürüz, konuşuruz, ülke meseleleri hakkında fikirlerimizi paylaşırız. Aramızda pazarlık yok, ihtilaf yok, utanacağımız bir konumuz yok.

''CHP GENEL BAŞKANI SON GÜNLERDE SU KAYNATMIŞTIR''

CHP Genel Başkanı kapalı devre siyaset anlayışını terk etmelidir dürüst şeffaf olmalıdır. CHP'nin HDP ile görüşmesi demek PKK ile teması demektir. CHP Genel Başkanı son günlerde su kaynatmıştır. CHP savruluyor.

''İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DEVLET İÇİNDE DEVLET DEĞİLDİR''

İzmir Büyükşehir Belediyesi, devlet içinde devlet değildir. Devlet tektir, herkes duysun ve bilsin ki bu devlet Türkiye Cumhuriyeti'dir. Eğer belediye dış finansman kullanacaksa, bunun izin mercii, onay makamı Hazine ve Maliye Bakanlığı'dır. İzmir'de özerk bir yönetim kuruldu da bizim mi haberimiz olmadı Bu sorumsuz, sakat ve sorunlu açıklamayla Kılıçdaroğlu ne yapmaya çalışıyor Neyin kozasını örüyor? Nereye varmak istiyor?

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ REKTÖR PROTESTOLARI

Türk gençliği istikbalimizin güvenceleridir. Onları heba edemeyiz. İşsizliği parasızlığı açlığı gurbeti sorarım sizlere ülkülerden daha iyi bilen var mı? Öğrenciyi de biliriz teröristi de biliriz.Boğaziçi Üniversitesi'nde yasal ve meşru sınırlar çerçevesinde ataması yapılan rektöre itiraz edenlerin ana dinamiği, provokasyon merkezi, saldırı üssü marjinal örgütlerdir. Bir öğrencinin DHKP-C ile ne işi olur? 'Katil polis' demek İstanbul Kadıköy'de polis otolarını taşlamak ifade hürriyetinin neresine sığmaktadır?

''MUHTEREM ANALARIMIZ EVLATLARINIZA SAHİP ÇIKIN''

Kılıçdaroğlu Türkiye'nin evlatlarını serbest bırakın diyor. Muhterem analarımız evlatlarınıza sahip çıkın ne Kılıçdaroğlu'nun eline ne de onun bunun keyfine bırakmayın. Öğrenci başka terörist başladır. Dost başka düşman başkadır. Boğaziçi Üniversitesi'nde fitne düzeneği kuran, devletle öğrenciyi cepheleştirmek için kolları sıvayan, cılızlaşan olayları diğer illere ve üniversitelere taşımak için fırsat kollayan, buradan bir halk hareketi çıkar mı diye bekleyen, buna destek olan kim varsa alçak ve hain bir projenin figüranıdır.

TWITTER'A 'KISITLAMA' TEPKİSİ

Geçen hafta Twitter, bazı paylaşımlarıma sansür uyguladı, kısıtlama getirdi. Demek ki çok doğru yoldayız, sözümüz ve tespitimiz çok isabetliymiş. Varsın kısıtlasınlar isterse bütün mesajlarımı kaldırsınlar. Sırtlarını ajanlara zalimlere karanlık çevrelere dayamış olanlar evlat değil başı ezilmesi gereken yılanlardır. Görüşüm aynıdır.

YENİ ANAYASA MESAJI

Parlamenter sistemin izlerini silmek gerekiyor. Her parti yeni bir anayasadan bahsediyor ya da değişmesini öneriyor. O zaman tutarlılık gereği bütün partilerin Anayasa'nın ilk dört maddesine bağlı, vatandaşlık tanımına sadık bir siyasi tutumla bir araya gelmesi milletimizin talep ve beklentisidir. Milliyetçi Hareket Partisi yeni baştan anayasa yazım sürecine vardır ve çalışmalarına samimiyetle, önyargısız şekilde başlamıştır."

ENİS BERBEROĞLU AÇIKLAMASI

Yargıya saygımız var mahkemenin davayı yeniden görmesini de uygun buluyoruz ancak infazın durdurulmasına karşıyız. Enis Berberoğlu ile ilgili dokunulmazlığın kaldırılmasıyla alakalı fezleke komisyon ve genel kurula geldiğinde de MHP daha önceki tutum ve davranışına uygun olarak dokunulmazlığın kaldırılması yönünde oy kullanacaktır.''