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Havayı koklayan adam CNN Türk'ten ayrıldı

CNN Türk kanalında hava durumunu sunan ünlü isim sosyal medya hesabından kanalla yollarını ayırdığını açıkladı
 09 Şubat 2021 11:30
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Havayı koklayan adam CNN Türk'ten ayrıldı

21 yıldır CNN Türk'te görev yapan meteoroloji mühendisi ve hava durumu sunucusu, Bünyamin Sürmeli, kanalla yollarını ayırdı.

Deneyimli isim ayrılığı sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla "Allahaısmarladık" diyerek duyurdu.

Ünlü sunucunun yemek sepeti şirketi ile anlaştığı iddia edildi.
Memurlar.Net
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