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Antalya'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi öldü
Antalya'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
|09 Şubat 2021 11:43
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Celil Tetik'in (51) kullandığı 07 AKY 739 plakalı domates yüklü kamyonet, Aksu ilçesi Hacıaliler Mahallesi'nde Hüseyin Mehmet Bayrakdar (31) idaresindeki 31 AAT 570 plakalı otomobille çarpıştı.
Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, sürücülerin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Cenazeler, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Otopsinin ardından cenazeler, ailelerine teslim edildi.
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