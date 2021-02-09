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'AYM kararlarının uygulanmaması anayasayı işlevsiz yapabilir'

Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan: 'Anayasa hükümleri yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını bağlayan üstün hukuk kurallarıdır.'
 09 Şubat 2021 11:51
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Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen İrfan Fidan'ın And İçme Töreni'ne katıldı.

Burada bir konuşma yapan Arslan, "Anayasa hükümleri yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını bağlayan üstün hukuk kurallarıdır" dedi.

Arslan, "Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmaması, Anayasa'yı tamamen anlamsız ve işlevsiz hale getirebilir" diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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