Adıyaman'da 36 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 36 evde karantina uygulaması başlatıldı.
|09 Şubat 2021 11:58
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Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 36 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni karar aldı.
Bu kapsamda, farklı mahallelerdeki 36 evde karantina uygulaması gerçekleştirildi.
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