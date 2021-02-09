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AFAD İstanbul'daki fırtınanın bilançosunu açıkladı

AFAD: İstanbul'da şu ana kadar 18 ilçeden toplam 193 çatı uçması, 13 ağaç devrilmesi, 191 araç hasarı, bir halk ekmek büfesi hasarı bildirilmiş, 3 kişi ise yaralanmıştır.
 09 Şubat 2021 12:34
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İstanbul'da fırtına ve şiddetli rüzgar çatıları uçurdu, ağaçları devirdi.

Dün etkili olan fırtınaya ilişkin AFAD'dan bir açıklama yapıldı.

Açıklamada fırtınanın sebep olduğu hasara ilişkin şu bilgiler verildi:

"İstanbul'da dün akşam etkili olan fırtına nedeniyle birçok ilçede ağaç devrilmesi ve çatılardan parça düşmesi gibi olaylar yaşanmış, bazı araç ve iş yerlerinde zarar oluşmuştur.

Şu ana kadar 18 ilçeden toplam 193 çatı uçması, 13 ağaç devrilmesi, 191 araç hasarı, 1 halk ekmek büfesi hasarı bildirilmiş, üç vatandaşımız ise yaralanmıştır. Hasar tespit çalışmaları devam etmektedir.

Tüm ihbarlar ivedilikle değerlendirilerek ekiplerin sevki sağlanmaktadır.

Gelişmeler takip edilmektedir."

İstanbul'da Fırtına: Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi
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